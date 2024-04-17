Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Посол РФ предупредил Илона Маска об угрозе ядерного удара по Украине, — Forbes arrow

Посол РФ предупредил Илона Маска об угрозе ядерного удара по Украине, — Forbes

17 апреля 2024 02:35
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Посол РФ предупредил Илона Маска об угрозе ядерного удара по Украине, — Forbes
Илон Маск. Фото: скриншот focus.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Украинское "нападение" на Крым приведет к применению ядерного оружия. Об этом миллиардера Илона Маска предупредил посол России в США Анатолий Антонов.

Как сообщило во вторник, 16 апреля, издание Forbes об этом основатель компании SpaceX лично рассказал своему биографу Уолтеру Айзексону.

Читайте также:

Как Илон Маск комментирует возможность ядерного удара РФ по Украине

По мнению Маска, эслакация в Украине может привести к ядерной войне, а ответственность за это отчасти будет на Starlink. Основатель компании SpaceX считает, что украинские производители разработали эскадру роботизированных беспилотных подводных лодок, "наполненных взрывчаткой". Эти дроны способны автономно пересечь Черное море и устроить засаду флоту РФ. В Украине перепроектировали спутниковую систему Starlink от SpaceX, благодаря чему разработали передовую навигационную технологию для управления подводными лодками во время секретной миссии. Когда же оказалось, что в окрестностях Крыма выключено покрытие Starlink, Киев якобы "просил" Маска активировать его и получил отказ.

В соцсети Х миллиардер предупредил Президента Украины Владимира Зеленского, что "попытка вернуть Крым приведет к массовой гибели, вероятно, провалу и риску ядерной войной". Российского посла Маск заверил, что Starlink использовался только в оборонных целях.

Напомним, американский миллиардер Илон Маск сравнил вероятное вступление Украины в НАТО с началом фильма о ядерном апокалипсисе.

Также мы писали о том, что Маск назвал дату презентации роботакси от Tesla . Увидеть изобретение можно будет в августе.

война
Крым
Илон Маск
Украина
ядерное оружие
война в Украине
ядерная война

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю