Посол РФ предупредил Илона Маска об угрозе ядерного удара по Украине, — Forbes

Илон Маск. Фото: скриншот focus.ua

Украинское "нападение" на Крым приведет к применению ядерного оружия. Об этом миллиардера Илона Маска предупредил посол России в США Анатолий Антонов.

Как сообщило во вторник, 16 апреля, издание Forbes об этом основатель компании SpaceX лично рассказал своему биографу Уолтеру Айзексону.

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По мнению Маска, эслакация в Украине может привести к ядерной войне, а ответственность за это отчасти будет на Starlink. Основатель компании SpaceX считает, что украинские производители разработали эскадру роботизированных беспилотных подводных лодок, "наполненных взрывчаткой". Эти дроны способны автономно пересечь Черное море и устроить засаду флоту РФ. В Украине перепроектировали спутниковую систему Starlink от SpaceX, благодаря чему разработали передовую навигационную технологию для управления подводными лодками во время секретной миссии. Когда же оказалось, что в окрестностях Крыма выключено покрытие Starlink, Киев якобы "просил" Маска активировать его и получил отказ.

В соцсети Х миллиардер предупредил Президента Украины Владимира Зеленского, что "попытка вернуть Крым приведет к массовой гибели, вероятно, провалу и риску ядерной войной". Российского посла Маск заверил, что Starlink использовался только в оборонных целях.

Напомним, американский миллиардер Илон Маск сравнил вероятное вступление Украины в НАТО с началом фильма о ядерном апокалипсисе.

Также мы писали о том, что Маск назвал дату презентации роботакси от Tesla . Увидеть изобретение можно будет в августе.