Посол РФ предупредил Илона Маска об угрозе ядерного удара по Украине, — Forbes
Украинское "нападение" на Крым приведет к применению ядерного оружия. Об этом миллиардера Илона Маска предупредил посол России в США Анатолий Антонов.
Как сообщило во вторник, 16 апреля, издание Forbes об этом основатель компании SpaceX лично рассказал своему биографу Уолтеру Айзексону.
Как Илон Маск комментирует возможность ядерного удара РФ по Украине
По мнению Маска, эслакация в Украине может привести к ядерной войне, а ответственность за это отчасти будет на Starlink. Основатель компании SpaceX считает, что украинские производители разработали эскадру роботизированных беспилотных подводных лодок, "наполненных взрывчаткой". Эти дроны способны автономно пересечь Черное море и устроить засаду флоту РФ. В Украине перепроектировали спутниковую систему Starlink от SpaceX, благодаря чему разработали передовую навигационную технологию для управления подводными лодками во время секретной миссии. Когда же оказалось, что в окрестностях Крыма выключено покрытие Starlink, Киев якобы "просил" Маска активировать его и получил отказ.
В соцсети Х миллиардер предупредил Президента Украины Владимира Зеленского, что "попытка вернуть Крым приведет к массовой гибели, вероятно, провалу и риску ядерной войной". Российского посла Маск заверил, что Starlink использовался только в оборонных целях.
Напомним, американский миллиардер Илон Маск сравнил вероятное вступление Украины в НАТО с началом фильма о ядерном апокалипсисе.
Также мы писали о том, что Маск назвал дату презентации роботакси от Tesla . Увидеть изобретение можно будет в августе.
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