SpaceX осуществила четвертый запуск тяжелейшего космического корабля в истории космонавтики

Запуск космического корабля Starship в Техасе, США. Фото: Скриншот

В четверг, 6 июня, компания SpaceX Илона Маска запустила космический корабль Starship в четвертый испытательный полет.

Транслировали запуск космического корабля в YouTube.

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Starship вернется на Землю

Starship планирует совершить суборбитальный полет, во время которого корабль выйдет в открытый космос и вернется на Землю без выхода на орбиту.

Три предыдущих попытки запуска не были успешными, поскольку во время последней из них космический корабль сгорел при входе в земную атмосферу.

Starship является самым большим космическим кораблем. Он был создан для пилотируемых миссий на Луну и Марс.

Напомним, в апреле компания SpaceX запустила вторую в 2024 году миссию для Космических сил США. Миссия под названием USSF-62 отправит на низкую околоземную орбиту спутник Weather System Follow-on — Microwave (WSF-M).

Также мы сообщали, что китайский лунный зонд Chang'e-6 успешно приземлился на обратной стороне Луны. Его миссия — собрать образцы почвы на спутнике Земли для их дальнейшего исследования.