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Розміром з три стадіони — до Землі наближається гігантський астероїд

7 червня 2024 18:08
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
До Землі летить гігантський астероїд 2024 CR9 — в чому його небезпека
Астероїд в польоті. Фото ілюстративне: Pixabay
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

До Землі наближається гігантський астероїд 2024 CR9 розміром з три футбольних поля. Небесне тіло пройде на відносно близькій, але безпечній відстані від нашої планети.

Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA у п'ятницю, 7 червня.

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За даними науковців, у вівторок, 11 червня, астероїд пролетить на відстані у 7,4 мільйона км. Для Землі він не створить жодних ризиків через те, що рухатиметься в 19 разів далі, ніж за відстань Місяця від Землі.

nasa астероїд
2024 CR9 в польоті (відзначений стрілкою). Джерело: GIANLUCA MASI/VIRTUAL TELESCOPE PROJECT

На зображенні від італійських науковців, які обслуговують космічні телескопи, астероїд виглядає як біла стрілка на фоні яскравих зірок через те, що рух космічного тіла зафіксували в польоті. 

Наразі астероїд перебуває на відстані близько 7,8 мільйона років до Землі, й продовжує повільно рухатись. Небесне тіло виявили цьогоріч у лютому за допомогою американської обсерваторії Pan-STARRS.

Нагадаємо, раніше компанія SpaceX Ілона Маска запустила космічний корабель Starship у четвертий випробувальний політ. Це найважчий космічний корабель в історії космонавтики.

Водночас китайський місячний зонд Chang'e-6 успішно приземлився на зворотному боці Місяця для того, аби зібрати зразки ґрунту для їх подальшого дослідження.

космос
Італія
Земля
США
астероїди
зорепад
небезпека
Чумацький Шлях

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