До Землі летить гігантський астероїд 2024 CR9 — в чому його небезпека

Розміром з три стадіони — до Землі наближається гігантський астероїд
До Землі наближається гігантський астероїд 2024 CR9 розміром з три футбольних поля. Небесне тіло пройде на відносно близькій, але безпечній відстані від нашої планети.
Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA у п'ятницю, 7 червня.
На Землю летить велетенський астероїд
За даними науковців, у вівторок, 11 червня, астероїд пролетить на відстані у 7,4 мільйона км. Для Землі він не створить жодних ризиків через те, що рухатиметься в 19 разів далі, ніж за відстань Місяця від Землі.
На зображенні від італійських науковців, які обслуговують космічні телескопи, астероїд виглядає як біла стрілка на фоні яскравих зірок через те, що рух космічного тіла зафіксували в польоті.
Наразі астероїд перебуває на відстані близько 7,8 мільйона років до Землі, й продовжує повільно рухатись. Небесне тіло виявили цьогоріч у лютому за допомогою американської обсерваторії Pan-STARRS.
Нагадаємо, раніше компанія SpaceX Ілона Маска запустила космічний корабель Starship у четвертий випробувальний політ. Це найважчий космічний корабель в історії космонавтики.
Водночас китайський місячний зонд Chang'e-6 успішно приземлився на зворотному боці Місяця для того, аби зібрати зразки ґрунту для їх подальшого дослідження.
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