"Инфекция" в партиях США — что известно

Заседание конгресса США. Фото: Эрин Шафф / The New York Times

Конгрессмены США заявили, что часть Республиканской партии США была "инфицирована" российской пропагандой. Такое заявление сделали Майкл Маккол и Майк Тернер.

Об этом сообщает в воскресенье, 7 апреля, сообщает The Hill.

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Глава иностранного комитета Палаты представителей, республиканец Майкл Маккол сказал, что российская пропаганда попала в США и "заразила" значительную часть его партии.

"О, это абсолютно правда", — заявил в ответ Майк Тернер, являющийся главой комитета по разведке Палаты представителей.

Он добавил, что Россия пытается замаскировать антиукраинские и пророссийские месседжи. Однако конгрессмены слышат их даже в Палате представителей.

"Я имею в виду, что сегодня есть члены Конгресса, которые все еще неверно говорят, что этот конфликт между Россией и Украиной связан с НАТО, что, конечно, не так", — добавил он.

Кроме того, Тернер признал, что российская пропаганда усложняет передачу американской помощи Украине.

"Теперь, по мере того, как эта пропаганда распространяется, нам становится труднее воспринимать это как битву между авторитаризмом и демократией, как она есть. Мы должны отстаивать демократию. Украине сейчас нужна наша помощь и поддержка, и это очень критическое время для Конгресса США, чтобы активизироваться и оказать такую ​​помощь", — добавил конгрессмен.

Напомним, что Россия обходит санкции ООН. РФ снабжает КНДР нефть в обмен на оружие.

Также ранее мы писали о заявлении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Он заявил, что Россия открыто показывает военное сотрудничество с КНДР своим вето ООН.