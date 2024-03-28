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Росія відкрито показує військову співпрацю з КНДР своїм вето в ООН — Кулеба

28 березня 2024 22:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Росія відкрито показує військову співпрацю з КНДР після вето в ООН — Кулеба
Засідання Ради Безпеки ООН . Фото: AFP
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відреагував на вето Росії стосовно продовження мандату групи експертів Комітету санкцій проти Північної Кореї в Раді Безпеки ООН. За його словами, це вказує на відкриту військову співпрацю Росії з КНДР.

Про це Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у соцмережі X.

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"Сьогодні Росія була єдиною країною, яка наклала вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН щодо розширення мандату групи експертів Комітету з санкцій 1718, що стежить за санкціями, включаючи ембарго на поставки зброї, проти Північної Кореї. Це фактично явка з повинною", — наголосив Кулеба.

За його словами, таке голосування — ще один приклад того, як "незаконна присутність Росії в Раді Безпеки ООН ставить під загрозу глобальну безпеку".

Крім того, міністр заявив, що Москва вже не сховує свою військову співпрацю з Північною Кореєю у порушення санкцій, а також використовує північнокорейську зброю у війні проти України.

Нагадаємо, що Усупереч санкціям ООН та міжнародним зусиллям зі стримування Пхеньяна Росія розпочала прямі постачання нафти до Північної Кореї. Така співпраця сприяє зміцненню зв'язків між авторитарними режимами. 

Також ми писали про те, що Кулеба зробив заяву про ймовірне відправлення військ НАТО до України. 

Дмитро Кулеба
ООН
КНДР
Росія

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