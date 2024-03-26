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Попри санкції ООН, РФ постачає в КНДР нафту в обмін на зброю, — FT

26 березня 2024 12:47
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Попри санкції ООН, РФ постачає в КНДР нафту в обмін на зброю, — FT
РФ постачає Північній Кореї нафту. Фото: EPA/UPG
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Усупереч санкціям ООН та міжнародним зусиллям зі стримування Пхеньяна, Росія розпочала прямі постачання нафти до Північної Кореї. Така співпраця сприяє зміцненню зв'язків між авторитарними режимами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Financial Times.

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На супутникових знімках, наданих британським аналітичним центром Royal United Services Institute (RUSI), зафіксовано, що в березні з порту Восточний на Далекому Сході Росії вийшли щонайменше п'ять північнокорейських танкерів. Потім ці кораблі розвантажилися в північнокорейському порту Чхонджин.

Попри санкції ООН, РФ постачає в КНДР нафту в обмін на зброю, — FT - фото 1
Скриншот супутникового знімка Royal United Services Institute (RUSI)

У 2017 році Рада Безпеки ООН  запровадила обмеження на постачання нафти до КНДР через те, що Пхеньян випробовував ядерну зброю. Москва таке рішення підтримала. Постачання нафти, які стартували 7 березня, стали першими задокументованими відтоді прямими постачами з Росії.

Екскоординатор групи ООН, яка стежить за санкціями щодо Північної Кореї, зазначив, що ці постачання нафти є повномасштабною атакою на режим санкцій, який зараз перебуває на межі краху.

"Судна, які ми бачили на російських терміналах є одними із суден найбільшої місткості у флоті Північної Кореї, і судна постійно заходять у порт і виходять із нього. Деякі з цих суден також внесені до списку ООН, а це означає, що їм навіть не можна допускати заходження в іноземні порти, не кажучи вже про те, щоб вони займалися постачанням нафти", — зазначив науковий співробітник RUSI Джозеф Бірн.

На яких умовах РФ постачає КНДР нафту

Постачання нафти розпочалося після того, як у серпні 2023 року Північна Корея поставила до Росії тисячі контейнерів із боєприпасами. Військові експерти зазначали, що така допомога від КНДР стала вагомим внеском у війні РФ проти України. Також, за даними RUSI, порт Восточний, ймовірно, був перевалковим пунктом для російських суден, які залучені в торгівлі зброєю між країнами.

"Те, що ми бачимо зараз, — це чітка бартерна домовленість "зброя в обмін на нафту", що відкрито порушує санкції, які Володимир Путін підписав особисто, ілюструючи траєкторію шляху Росії останніми роками до держави-злочинця", — зауважив заступник генсека ООН Мартін Гріффітс.

Нагадаємо, Росія призупинила постачання двох систем С-300 до Індії. Системи передадуть Індії лише у 2026 році, оскільки поки що вони "потрібні для оборони від атак українських дронів".

Раніше США закликали Україну припинити атакувати російські нафтопереробні заводи, оскільки через такі удари можуть зрости світові ціни на нафту.

ООН
КНДР
Роснафта
нафта
постачання
Росія

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