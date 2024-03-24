Россия временно останавливает поставки двух систем С-400 в Индию – что известно

Российские военные у системы С-400. Фото: defence-ua.com

Россия перенесла поставку двух из пяти систем С-400 Индии, "поскольку они нужны для обороны от атак украинских дронов". Россия планирует доставить эти системы в августе 2026 года.

Об этом сообщил Институт изучения войны в субботу, 23 марта.

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Аналитики указывают на то, что атаки Украины дронами могут влиять на эффективность российских ПВО, заставляя Россию перераспределять ресурсы для защиты ключевых объектов.

Задержка поставок систем С-400 может быть связана с производственными ограничениями и увеличением внутренней потребности в ПВО, а также с охлаждением отношений между Россией и Индией. Россия, возможно, решила отдать предпочтение поставкам для своих близких союзников в свете недавних решений Индии об отказе от российской нефти из-за страха перед западными санкциями.

Напомним, что индийская компания Reliance Industries также отказалась от покупки нефти из российских танкеров, учитывая американские санкции.

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