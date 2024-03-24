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Россия временно останавливает поставки двух систем С-400 в Индию – что известно

24 марта 2024 18:32
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Бригадир София
редактор
Россия временно останавливает поставки двух систем С-400 в Индию – что известно
Российские военные у системы С-400. Фото: defence-ua.com
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Россия перенесла поставку двух из пяти систем С-400 Индии, "поскольку они нужны для обороны от атак украинских дронов". Россия планирует доставить эти системы в августе 2026 года.

Об этом сообщил Институт изучения войны в субботу, 23 марта.

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Аналитики указывают на то, что атаки Украины дронами могут влиять на эффективность российских ПВО, заставляя Россию перераспределять ресурсы для защиты ключевых объектов.

Задержка поставок систем С-400 может быть связана с производственными ограничениями и увеличением внутренней потребности в ПВО, а также с охлаждением отношений между Россией и Индией. Россия, возможно, решила отдать предпочтение поставкам для своих близких союзников в свете недавних решений Индии об отказе от российской нефти из-за страха перед западными санкциями.

Напомним, что индийская компания Reliance Industries также отказалась от покупки нефти из российских танкеров, учитывая американские санкции.

Ранее мы писали, что удары украинских беспилотников по НПЗ России - новый этап войны.

оружие
Индия
россияне
Украина
Россия

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