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Індійська компанія відмовилася від купівлі російської нафти — подробиці

21 березня 2024 12:05
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Індійська компанія відмовилася від купівлі російської нафти — подробиці
Танкер компанії Совкомфлот. Фото: hdpic.club
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Індійська компанія Reliance Industries прийняла рішення утриматися від закупівлі російської нафти, яку доставляє Совкомфлот. Причиною такого рішення є санкції США, накладені на цю транспортну компанію.

Про це повідомило видання Reuters у четвер, 21 березня.

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Цей крок компанії з Індії може ускладнити російський експорт нафти, особливо в контексті атак українських дронів на нафтопереробні заводи Росії.

Після російського вторгнення в Україну у лютому, США ввели санкції проти Совкомфлоту та його 14 танкерів.

Відомо, що Reliance вимагає, аби майбутні поставки нафти не залучали флот Совкомфлоту, проте офіційних коментарів від компаній не надходило.

Існує ймовірність, що інші нафтопереробні заводи Індії також можуть відмовитися від послуг Совкомфлоту, що, своєю чергою, може зменшити імпорт російської нафти до Індії на фоні збільшення американського тиску на російську торгівлю.

Нагадаємо, що експерти підрахували збитки РФ від атак дронів на НПЗ.

Раніше ми писали, Китай закупить рекордний об'єм нафти з РФ.

санкції проти Росії
США
Індія
Росія

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