Индийская компания отказалась от покупки российской нефти — подробности

Танкер компании Совкомфлот. Фото: hdpic.club

Индийская компания Reliance Industries приняла решение воздержаться от закупки российской нефти, доставляемой Совкомфлотом. Причиной такого решения санкции США, наложенные на эту транспортную компанию.

Об этом сообщило издание Reuters в четверг, 21 марта.

Читайте также:

Последствия для России

Этот шаг компании из Индии может усложнить российский экспорт нефти, особенно в контексте атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы России.

После российского вторжения в Украину в феврале США ввели санкции против Совкомфлота и его 14 танкеров.

Известно, что Reliance требует, чтобы будущие поставки нефти не привлекали флот Совкомфлота, однако официальные комментарии от компаний не поступали.

Существует вероятность, что другие нефтеперерабатывающие заводы Индии также могут отказаться от услуг Совкомфлота, что в свою очередь может уменьшить импорт российской нефти в Индию на фоне увеличения американского давления на российскую торговлю.

Напомним, что эксперты подсчитали ущерб РФ от атак дронов на НПЗ.

Ранее мы писали, Китай закупит рекордный объем нефти из РФ.