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Росія тимчасово зупиняє постачання двох систем С-400 до Індії — що відомо

24 березня 2024 18:32
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Росія тимчасово зупиняє постачання двох систем С-400 до Індії — що відомо
Російські військові біля системи С-400. Фото: defence-ua.com
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Росія перенесла поставку двох з п’яти систем С-400 Індії, оскільки вони "потрібні для оборони від атак українських дронів". Росія планує доставити ці системи до серпня 2026 року.

Про це повідомив Інституту вивчення війни в суботу, 23 березня.

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Аналітики вказують на те, що атаки України дронами можуть впливати на ефективність російських ППО, змушуючи Росію перерозподіляти ресурси для захисту ключових об’єктів.

Зазначається, що затримка поставок систем С-400 може бути пов’язана з виробничими обмеженнями та збільшенням внутрішньої потреби в ППО, а також з охолодженням відносин між Росією та Індією. Росія, можливо, вирішила віддати перевагу поставкам для своїх близьких союзників у світлі недавніх рішень Індії щодо відмови від російської нафти через страх перед західними санкціями.

Нагадаємо, що індійська компанія Reliance Industries також відмовилася від покупки нафти з російських танкерів, враховуючи американські санкції.

Раніше ми писали, що удари українських безпілотників по НПЗ Росії є новим етапом війни.

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