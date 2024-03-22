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США закликали Україну припинити "нахабні атаки" по нафтових заводах РФ

22 березня 2024 10:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
США закликали Україну припинити "нахабні атаки" по нафтових заводах РФ
Палаючий нафтопереробний завод. Фото: forbes.com
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сполучені Штати Америки закликали Україну припинити атаки на нафтопереробні заводи у Росії. Пояснюють це тим, що удари можуть підвищити світові ціни на нафту, а також спровокують помсту.

Про це пише видання Financial Times.

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Зазначається, що Білий дім все більше розчаровується "нахабними атаками українських безпілотників" по енергетичній інфраструктурі Росії. Через це там зробили попередження високопосадовцям Служби безпеки та Головному управлінню розвідки. 

Видання пише, що, попри іноземні санкції та війну в Україні, РФ залишається одним із головних експортерів енергії. Тож, внаслідок атак на її нафтові заводи, зростають світові ціни на нафту. Зокрема, цьогоріч вартість на паливо зросла приблизно на 15% до 85 доларів за барель.

Крім того, у Вашингтоні нібито стурбовані тим, що за українські атаки Кремль буде ще більше мститися. 

"Ми не заохочуємо і не дозволяємо атаки всередині Росії", — сказав представник Ради нацбезпеки США.

Нагадаємо, близько 600 тисяч барелів нафтопереробних потужностей Росії було виведено з ладу внаслідок ударів українських безпілотників.

Зрештою, за один лише тиждень Сили оборони України пошкодили чи вивели з ладу дев'ять російських нафтопереробних заводів. Деякі цілі були уражені на відстані понад тисячу кілометрів.

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