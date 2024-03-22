США призвали Украину прекратить "наглые атаки" по нефтяным заводам РФ
Соединенные Штаты Америки призвали Украину прекратить атаки на нефтеперерабатывающие заводы России. Объясняют это тем, что удары могут повысить мировые цены на нефть, а также спровоцируют месть.
Об этом пишет издание Financial Times.
США просят Украину не атаковать объекты внутри РФ
Отмечается, что Белый дом все больше разочаровывается "наглыми атаками украинских беспилотников" по энергетической инфраструктуре России. В связи с этим там сделали предупреждение чиновникам Службы безопасности и Главному управлению разведки.
Издание пишет, что, несмотря на иностранные санкции и войну в Украине, РФ остается одним из главных экспортеров энергии. Так что, в результате атак на ее нефтяные заводы, растут мировые цены на нефть. В частности, в текущем году стоимость на топливо выросла примерно на 15% до 85 долларов за баррель.
Кроме того, в Вашингтоне якобы обеспокоены тем, что за украинские атаки Кремль будет еще больше мстить.
"Мы не поощряем и не разрешаем атаки внутри России", — сказал представитель Совета нацбезопасности США.
Напомним, около 600 тысяч баррелей нефтеперерабатывающих мощностей России были выведены из строя в результате ударов украинских беспилотников.
В конце концов, за одну неделю Силы обороны Украины повредили или вывели из строя девять российских нефтеперерабатывающих заводов. Некоторые цели были поражены на расстоянии более тысячи километров.
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