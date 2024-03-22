США призвали Украину прекратить "наглые атаки" по нефтяным заводам РФ

Горящий нефтеперерабатывающий завод. Фото: forbes.com

Соединенные Штаты Америки призвали Украину прекратить атаки на нефтеперерабатывающие заводы России. Объясняют это тем, что удары могут повысить мировые цены на нефть, а также спровоцируют месть.

Об этом пишет издание Financial Times.

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Отмечается, что Белый дом все больше разочаровывается "наглыми атаками украинских беспилотников" по энергетической инфраструктуре России. В связи с этим там сделали предупреждение чиновникам Службы безопасности и Главному управлению разведки.

Издание пишет, что, несмотря на иностранные санкции и войну в Украине, РФ остается одним из главных экспортеров энергии. Так что, в результате атак на ее нефтяные заводы, растут мировые цены на нефть. В частности, в текущем году стоимость на топливо выросла примерно на 15% до 85 долларов за баррель.

Кроме того, в Вашингтоне якобы обеспокоены тем, что за украинские атаки Кремль будет еще больше мстить.

"Мы не поощряем и не разрешаем атаки внутри России", — сказал представитель Совета нацбезопасности США.

Напомним, около 600 тысяч баррелей нефтеперерабатывающих мощностей России были выведены из строя в результате ударов украинских беспилотников.

В конце концов, за одну неделю Силы обороны Украины повредили или вывели из строя девять российских нефтеперерабатывающих заводов. Некоторые цели были поражены на расстоянии более тысячи километров.