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Несмотря на санкции ООН, РФ поставляет в КНДР нефть в обмен на оружие, — FT

26 марта 2024 12:47
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Несмотря на санкции ООН, РФ поставляет в КНДР нефть в обмен на оружие, — FT
РФ поставляет Северной Корее нефть. Фото: EPA/UPG
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Вопреки санкциям ООН и международным усилиям по сдерживанию Пхеньяна, Россия приступила к прямым поставкам нефти в Северную Корею. Такое сотрудничество способствует укреплению связей между авторитарными режимами.

Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на Financial Times.

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На спутниковых снимках, предоставленных британским аналитическим центром Royal United Services Institute (RUSI), зафиксировано, что в марте из порта Восточный на Дальнем Востоке России вышли по меньшей мере пять северокорейских танкеров. Затем эти корабли разгрузились в северокорейском порту Чхонджин.

Скриншот спутникового снимка Royal United Services Institute (RUSI)
Скриншот спутникового снимка Royal United Services Institute (RUSI)

В 2017 году Совет Безопасности ООН ввел ограничения на поставки нефти в КНДР из-за того, что Пхеньян испытывал ядерное оружие. Москва такое решение поддержала. Поставки нефти, стартовавшие 7 марта, стали первыми задокументированными с тех пор прямыми поставками из России.

Экс-координатор группы ООН, которая следит за санкциями в отношении Северной Корее, отметил, что эти поставки нефти являются полномасштабной атакой на режим санкций, который сейчас находится на грани краха.

"Суда, которое мы видели на российских терминалах, являются одними из судов наибольшей вместимости во флоте Северной Кореи, и суда постоянно заходят в порт и выходят из него. Некоторые из этих судов также внесены в список ООН, а это значит, что им даже нельзя допускать заход в иностранные порты, не говоря уже о том, чтобы они занимались поставкой нефти", — отметил научный сотрудник RUSI Джозеф Бирн.

На каких условиях РФ поставляет КНДР нефть

Поставка нефти началась после того, как в августе 2023 года Северная Корея поставила в Россию тысячи контейнеров с боеприпасами. Военные эксперты отмечали, что такая помощь от КНДР стала весомым вкладом в войне РФ против Украины. Также, по данным RUSI, порт Восточный, вероятно, являлся перевалочным пунктом для российских судов, вовлеченных в торговлю оружием между странами.

"То, что мы видим сейчас, — это четкая бартерная договоренность "оружие в обмен на нефть", открыто нарушающая санкции, которые Владимир Путин подписал лично, иллюстрируя траекторию пути России в последние годы к государству-преступнику", — отметил заместитель генсека ООН Мартын. Гриффитс.

Напомним, Россия приостановила поставки двух систем С-300 в Индию. Системы передадут Индии только в 2026 году, так как пока они "нужны для обороны от атак украинских дронов".

Ранее США призвали Украину прекратить атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, так как из-за таких ударов могут вырасти мировые цены на нефть.

ООН
КНДР
Роснефть
нефть
поставки
Россия

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