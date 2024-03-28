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Россия открыто показывает военное сотрудничество с КНДР своим вето в ООН — Кулеба

28 марта 2024 22:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Россия открыто показывает военное сотрудничество с КНДР после вето в ООН.
Заседание Совета Безопасности ООН. Фото: AFP
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на вето России относительно продления мандата группы экспертов Комитета санкций против Северной Кореи в Совете Безопасности ООН. По его словам, это указывает на открытое военное сотрудничество России с КНДР.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в соцсети X.

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"Сегодня Россия была единственной страной, наложившей вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН по расширению мандата группы экспертов Комитета по санкциям 1718, следящей за санкциями, включая эмбарго на поставки оружия, против Северной Кореи. Это фактически явка с повинной", — подчеркнул  Кулеба.

По его словам, такое голосование — еще один пример того, как "незаконное присутствие России в Совбезе ООН ставит под угрозу глобальную безопасность".

Кроме того, Министр заявил, что Москва уже не скрывает свое военное сотрудничество с Северной Кореей в нарушение санкций, а также использует северокорейское оружие в войне против Украины.

Напомним, что вопреки санкциям ООН и международным усилиям по сдерживанию Пхеньяна Россия начала прямые поставки нефти в Северную Корею. Такое сотрудничество способствует укреплению связей между авторитарными режимами.

Также мы писали о том, что Кулеба сделал заявление о возможном отправлении войск НАТО в Украину.

Дмитрий Кулеба
ООН
КНДР
Россия

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