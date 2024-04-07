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Генерал США розповів, чим Північній Кореї вигідно давати Росії свої ракети

7 квітня 2024 13:17
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Генерал США розповів, чим Північній Кореї вигідно давати Росії свої ракети
Генерал Чарльз Флінн. Фото: Джон Херсковіц/Bloomberg
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Росія використала у війні проти України десятки північнокорейських ракет. Генерал США Чарльз Флінн заявив, що це надає Пхеньяну унікальну можливість тестувати своє озброєння в реальних бойових умовах. 

Про це повідомило видання Bloomberg у неділю, 7 квітня.

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Чому Північній Кореї вигідно давати Росії свої ракети

Флінн заявив, що північнокорейська армія ніколи не мала такої можливості для випробувань на полі бою, як ту, що їм зараз надає Росія.

За його словами, це дає Північній Кореї шанс здобути важливі дані про технічні аспекти, процедури та самі боєприпаси. Флінн додав, що Сполучені Штати пильно спостерігатимуть за цим процесом.

Сполучені Штати, Південна Корея та інші країни звинувачують Північну Корею у постачанні до Росії своїх нових балістичних ракет, які можуть нести ядерні боєголовки, легко маскуються, швидко розгортаються та важко знищуються. За даними США, це ракети Hwasong-11, які є частиною широкого класу балістичних ракет малої дальності і відомі своєю високою точністю за словами фахівців.Ці ракети мають дальність стрільби від 380 до 800 кілометрів.

Де в Україні ворог застосовував ракети з КНДР

Прокуратура в Харкові повідомила, що з початку вторгнення російські війська використали північнокорейські ракети в Україні близько 50 разів, включи й ракети сімейства Hwasong-11. За розмірами та характеристиками польоту північнокорейські ракети схожі на російські ракети серії "Іскандер", стверджують експерти. Звіт Центру стратегічних і міжнародних досліджень минулого року показав, що система протиповітряної оборони Patriot США була ефективною проти російських ракет.

Союзники США, Південна Корея та Японія, встановлюють системи Patriot, які оснащені потужним радаром, здатним відстежувати до 100 цілей, включаючи крилаті та балістичні ракети, а також літаки.

Західні країни, південна Корея та Японія обвинувачують Північну Корею у відправці великої кількості зброї до Росії. Москва та Пхеньян відхилили ці звинувачення, попри численні супутникові знімки, оприлюднені дослідницькими організаціями та американським урядом, які демонструють потоки озброєнь від Північної Кореї до Росії та далі до арсеналів біля українського кордону.

За інформацією південнокорейських чиновників, у відповідь на зброю, Росія надає Північній Кореї харчі, сировину та компоненти для виготовлення озброєнь, що сприяло зміцненню продовольчої безпеки та розвитку збройних систем Кім Чен Ина.

Флінн висловив занепокоєння через продовження Північною Кореєю запусків балістичних ракет, що є дестабілізуючим фактором. 

Нагадаємо, що попри санкції ООН, РФ постачає в КНДР нафту в обмін на зброю.

Раніше ми писали, що Кулеба заявив, що Росія відкрито показує військову співпрацю з КНДР своїм вето в ООН.

росія
США
зброя
КНДР
Кім Чен Ин
ракети

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