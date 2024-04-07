Генерал США рассказал, чем Северной Корее выгодно давать России свои ракеты

Генерал Чарльз Флинн. Фото: Джон Херсковиц/Bloomberg

Россия использовала в войне против Украины десятки северокорейских ракет. Генерал США Чарльз Флинн заявил, что это дает Пхеньяну уникальную возможность тестировать свое вооружение в реальных боевых условиях.

Об этом сообщило издание Bloomberg в воскресенье, 7 апреля.

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Флинн заявил, что северокорейская армия никогда не имела такой возможности для испытаний на поле боя, как то, что им сейчас предоставляет Россия.

По его словам, это дает Северной Корее шанс получить важные данные о технических аспектах, процедурах и самих боеприпасах. Флинн добавил, что Соединенные Штаты будут внимательно наблюдать за этим процессом.

Соединенные Штаты, Южная Корея и другие страны обвиняют Северную Корею в поставках в Россию своих новых баллистических ракет, которые могут нести ядерные боеголовки, легко маскируются, быстро разворачиваются и тяжело уничтожаются. По данным США, это ракеты Hwasong-11, являющиеся частью широкого класса баллистических ракет малой дальности и известные своей высокой точностью по словам специалистов. Эти ракеты имеют дальность стрельбы от 380 до 800 километров.

Где в Украине враг применял ракеты из КНДР

Прокуратура в Харькове сообщила, что с начала вторжения российские войска использовали северокорейские ракеты в Украине около 50 раз, включая ракеты семейства Hwasong-11. По размерам и характеристикам полета северокорейские ракеты сродни российским ракетам серии "Искандер", утверждают эксперты. Отчет Центра стратегических и международных исследований в прошлом году показал, что система противовоздушной обороны Patriot США была эффективной против российских ракет.

Союзники США, Южная Корея и Япония устанавливают системы Patriot, оснащенные мощным радаром, способным отслеживать до 100 целей, включая крылатые и баллистические ракеты, а также самолеты.

Западные страны, южная Корея и Япония обвиняют Северную Корею в отправке большого количества оружия России. Москва и Пхеньян отклонили эти обвинения, несмотря на многочисленные спутниковые снимки, обнародованные исследовательскими организациями и американским правительством, демонстрирующим потоки вооружений от Северной Кореи до России и далее к арсеналам у украинской границы.

По информации южнокорейских чиновников, в ответ на оружие Россия предоставляет Северной Корее продукты, сырье и компоненты для изготовления вооружений, что способствовало укреплению продовольственной безопасности и развитию вооруженных систем Ким Чен Ина.

Флинн выразил обеспокоенность из-за продолжения Северной Кореей запусков баллистических ракет, являющихся дестабилизирующим фактором.

Напомним, что, несмотря на санкции ООН, РФ поставляет в КНДР нефть в обмен на оружие.

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