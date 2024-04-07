"Інфекція" у партіях США — що відомо

Засідання конгресу США. Фото: Ерін Шафф / The New York Times

Конгресмени США заявили, що частина Республіканської партії США була "інфікована" російською пропагандою. Таку заяву зробили Майкл Маккол та Майк Тернер.

Про це повідомляє у неділю, 7 квітня, повідомляє The Hill.

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Голова іноземного комітету Палати представників, республіканець Майкл Маккол сказав, що російська пропаганда потрапила до США і "заразила" значну частину його партії.

"О, це абсолютно правда", — заявив у відоповідь Майк Тернер, який є головою комітету з розвідки Палати представників.

Він додав, що Росія намагається замаскувати антиукраїнські та проросійські меседжі. Проте конгресмени чують їх навіть у Палаті представників.

"Я маю на увазі, що сьогодні є члени Конгресу, які все ще невірно кажуть, що цей конфлікт між Росією та Україною пов'язаний з НАТО, що, звісно, ​​не так", — додав він.

Крім того, Тернер визнав, що російська пропаганда ускладнює передачу американської допомоги Україні.

"Тепер, у міру того, як ця пропаганда поширюється, нам стає важче сприймати це як битву між авторитаризмом і демократією, якою вона є. Ми повинні відстоювати демократію. Україні зараз потрібна наша допомога та підтримка, і це дуже критичний час для Конгресу США, щоб активізуватися та надати таку допомогу", — додав конгресмен.

Нагадаємо, що Росія обходить санкції ООН. РФ постачає в КНДР нафту в обмін на зброю.

Також раніше ми писали про заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби. Він заявив, що Росія відкрито показує військову співпрацю з КНДР своїм вето в ООН.