Роспропаганда дісталася США — "інфіковано" одну з правлячих партій
Конгресмени США заявили, що частина Республіканської партії США була "інфікована" російською пропагандою. Таку заяву зробили Майкл Маккол та Майк Тернер.
Про це повідомляє у неділю, 7 квітня, повідомляє The Hill.
"Інфекція" у партіях США — що відомо
Голова іноземного комітету Палати представників, республіканець Майкл Маккол сказав, що російська пропаганда потрапила до США і "заразила" значну частину його партії.
"О, це абсолютно правда", — заявив у відоповідь Майк Тернер, який є головою комітету з розвідки Палати представників.
Він додав, що Росія намагається замаскувати антиукраїнські та проросійські меседжі. Проте конгресмени чують їх навіть у Палаті представників.
"Я маю на увазі, що сьогодні є члени Конгресу, які все ще невірно кажуть, що цей конфлікт між Росією та Україною пов'язаний з НАТО, що, звісно, не так", — додав він.
Крім того, Тернер визнав, що російська пропаганда ускладнює передачу американської допомоги Україні.
"Тепер, у міру того, як ця пропаганда поширюється, нам стає важче сприймати це як битву між авторитаризмом і демократією, якою вона є. Ми повинні відстоювати демократію. Україні зараз потрібна наша допомога та підтримка, і це дуже критичний час для Конгресу США, щоб активізуватися та надати таку допомогу", — додав конгресмен.
Нагадаємо, що Росія обходить санкції ООН. РФ постачає в КНДР нафту в обмін на зброю.
Також раніше ми писали про заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби. Він заявив, що Росія відкрито показує військову співпрацю з КНДР своїм вето в ООН.
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