В Швейцарии российского дипломата разоблачили на попытке приобрести оружие

Полиция Швейцарии. Фото: открытые источники

В швейцарском городе Бургеншток за несколько недель до Глобального саммита мира был задержан российский дипломат. Сотрудник посольства пытался приобрести огнестрельное оружие.

Об этом пишет Tages-Anzeiger во вторник, 18 июня.

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Российский дипломат хотел приобрести оружие

По данным Федеральной прокуратуры Швейцарии, гражданин России пытался получить оружие и опасные вещества в нескольких местах. В частности, он посетил магазин, принадлежащий торговцу оружием, но ничего там не купил.

Поэтому работники прокуратуры в рамках мер безопасности провели несколько обысков домов с привлечением кантональной полиции. В то же время, российский дипломат пользуется иммунитетом, поэтому федералы обратились с просьбой снять его, что является редкостью.

Издание пишет, что это дело секретных служб является одным из самых серьезных, которым когда-либо занималась Швейцария. За мужчиной следила разведывательная служба, а позже дело взяли на себя правоохранительные органы. Также есть вероятность, что дипломат мог сбежать из страны.

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что на втором саммите мира может присутствовать и российский глава Владимир Путин.

А уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что на конференции обсуждался вопрос обмена пленными между Украиной и Россией в формате "все на все".