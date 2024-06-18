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Российский дипломат в Швейцарии пытался купить оружие перед Саммитом мира

18 июня 2024 21:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Швейцарии российского дипломата разоблачили на попытке приобрести оружие
Полиция Швейцарии. Фото: открытые источники
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В швейцарском городе Бургеншток за несколько недель до Глобального саммита мира был задержан российский дипломат. Сотрудник посольства пытался приобрести огнестрельное оружие.

Об этом пишет Tages-Anzeiger во вторник, 18 июня.

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По данным Федеральной прокуратуры Швейцарии, гражданин России пытался получить оружие и опасные вещества в нескольких местах. В частности, он посетил магазин, принадлежащий торговцу оружием, но ничего там не купил.

Поэтому работники прокуратуры в рамках мер безопасности провели несколько обысков домов с привлечением кантональной полиции. В то же время, российский дипломат пользуется иммунитетом, поэтому федералы обратились с просьбой снять его, что является редкостью.

Издание пишет, что это дело секретных служб является одным из самых серьезных, которым когда-либо занималась Швейцария. За мужчиной следила разведывательная служба, а позже дело взяли на себя правоохранительные органы. Также есть вероятность, что дипломат мог сбежать из страны.

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что на втором саммите мира может присутствовать и российский глава Владимир Путин.

А уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что на конференции обсуждался вопрос обмена пленными между Украиной и Россией в формате "все на все".

Швейцария
россияне
Саммит Мира в Швейцарии
оружие
посол

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