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Російський дипломат у Швейцарії намагався купити зброю перед Самітом миру

18 червня 2024 21:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Швейцарії російського дипломата викрили на спробі придбати зброю
Поліція Швейцарії. Фото: відкриті джерела
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У швейцарському місті Бургеншток за кілька тижнів до Глобального саміту миру було затримано російського дипломата. Співробітник посольства намагався придбати вогнепальну зброю.

Про це пише Tages-Anzeiger у вівторок, 18 червня.

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За даними Федеральної прокуратури Швейцарії, громадянин Росії намагався отримати зброю і небезпечні речовини в кількох місцях країни. Зокрема, він відвідав магазин, який належить торговцю зброєю, але нічого там не купив.

Тому працівники прокуратури в рамках заходів безпеки провели кілька обшуків будинків із залученням кантональної поліції. Водночас російський дипломат користується імунітетом, тому федерали звернулися з прохання зняти його, що є рідкістю.

Видання пише, що ця справа секретних служб є однією з найсерйозніших, якими коли-небудь займалася Швейцарія. За чоловіком стежила розвідувальна служба, а пізніше справу взяли на себе правоохоронні органи. Також є ймовірність, що дипломат міг втекти з країни.

Раніше президент Швейцарії Віола Амхерд заявила, що на другому Саміті світу може бути присутнім і російський очільник Володимир Путін. 

А Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що на конференції обговорювалося питання обміну полоненими між Україною та Росією у форматі "всі на всі". 

Швейцарія
росіяни
Саміт Миру у Швейцарії
зброя
посол

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