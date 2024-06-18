У Швейцарії російського дипломата викрили на спробі придбати зброю

Поліція Швейцарії. Фото: відкриті джерела

У швейцарському місті Бургеншток за кілька тижнів до Глобального саміту миру було затримано російського дипломата. Співробітник посольства намагався придбати вогнепальну зброю.

Про це пише Tages-Anzeiger у вівторок, 18 червня.

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Російський дипломат хотів придбати зброю

За даними Федеральної прокуратури Швейцарії, громадянин Росії намагався отримати зброю і небезпечні речовини в кількох місцях країни. Зокрема, він відвідав магазин, який належить торговцю зброєю, але нічого там не купив.

Тому працівники прокуратури в рамках заходів безпеки провели кілька обшуків будинків із залученням кантональної поліції. Водночас російський дипломат користується імунітетом, тому федерали звернулися з прохання зняти його, що є рідкістю.

Видання пише, що ця справа секретних служб є однією з найсерйозніших, якими коли-небудь займалася Швейцарія. За чоловіком стежила розвідувальна служба, а пізніше справу взяли на себе правоохоронні органи. Також є ймовірність, що дипломат міг втекти з країни.

Раніше президент Швейцарії Віола Амхерд заявила, що на другому Саміті світу може бути присутнім і російський очільник Володимир Путін.

А Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що на конференції обговорювалося питання обміну полоненими між Україною та Росією у форматі "всі на всі".