Как Россия дестабилизирует ситуацию в Европе и нанимает шпионов

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik

Страны Европейского союза массово заявляют о случаях шпионажа со стороны России. Кремль активно работает над расшатыванием политической ситуации в европейских странах и вербует для выполнения своих задач людей прямо в интернете.

Об этом пишет Bloomberg.

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В Европе активно работает российская разведка

Главы стран Европы требуют у госслужащих немедленно приступить к работе над обезопасением от проникновения российских шпионов и бандитов в руководящие процессы государств. Россия использует все более жестокие, и хитрые способы расшатать единство стран в ЕС.

В издании заявили со ссылкой на анонимные источники, что за инцидентами в Европе, вероятно, стоит именно российская разведка.

"От Берлина до Вильнюса правительства стран НАТО начинают осознавать растущую угрозу от спонсируемых Россией актов саботажа и насильственного запугивания на территории НАТО накануне выборов в Европейский союз в следующем месяце, которые вместе с целенаправленной кампанией дезинформации преследуют цель проверить поддержку Украины на континенте", — пишут в статье.

Случаев разоблачения русских шпионов стало больше

В Европе все чаще разоблачают русских шпионов и наемников, готовых выполнять различные задачи от вражеских кураторов. В частности, уже сегодня, 10 мая, в Лондоне состоится суд над британцем, который поджег склад украинского предприятия на территории Великобритании.

А в Польше арестовали мужчину, собиравшего данные об аэропорте, где часто останавливаются украинские чиновники. Его обвинили в планировании покушения на Владимира Зеленского.

"Россия годами посылала эскадроны смерти в Европу — Берлин, Лондон, Солсбери, но также и в другие места. У нас был завербован Россией террорист, пытавшийся совершить теракт в Польше несколько месяцев назад, и я уверен, что они пытаются сделать это и в других странах", — заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Россия устраивает беспорядок руками местных

Аналитики Bloomberg пишут, что Россия удалась от громких отравлений и покушений на высокопоставленных чиновников в организацию "более изощренных форм" подпольного шпионажа.

"Должностные лица отмечают, что ряд недавних атак имеет общие черты, в них часто участвуют местные жители, нанятые преимущественно через посредников в Интернете для поражения целей на Западе или выполнения других вредоносных задач по указанию из Москвы. Очень вероятно, что эта стратегия направлена на Европа в целом была одобрена на самом высоком уровне в Москве, сказал один из чиновников. Россия имеет целенаправленную стратегию саботажа помощи Украине по всей Европе, вербуя местных жителей, чтобы помочь своим усилиям", — сказал чиновник на правах анонимности изданию Bloomberg.

Вербовать пророссийских агентов легче в посткоммунистических странах

В начале 2024 года в Эстонии заявили, что Россия активно использует жителей Балтии для выполнения своих задач.

"Для этого все чаще используются социальные платформы, где размещаются объявления о поиске людей для вербовки, людей, готовых за вознаграждение шпионить, фотографировать инфраструктуру военных объектов стратегического значения, собирать данные об отдельных лицах и совершать акты саботажа или вандализма", — заявили тогда в министерстве страны.

Между тем, работники внутренней разведки Германии заявили, что российские спецслужбы часто проводят работу против "российских" немцев, проживающих в стране. Они уверяют, что России особенно хорошо удается проводить пропагандистскую работу в странах с коммунистическим прошлым, ведь там активно распространяются пророссийские СМИ, работающие на дестабилизацию поддержки Украины со стороны западных партнеров.

Высший совет обороны Румынии в своем отчете предупредил о потенциальном проникновении российских шпионов под видом украинских беженцев или даже возможных диверсий на военном транспорте в Украину.

"Румыния является страной-членом ЕС, которая имеет самую длинную границу с Украиной, и с начала войны наблюдается увеличение количества кибератак на некоторые из ее ключевых институтов и политиков. Во время одной из атак на базу данных парламента хакеры похитили идентификационные данные премьер-министра Марселя Чолаку и разместили их в DarkNET, заставив его изменить удостоверение личности", — подытожили в Bloomberg.

Напомним, недавно в финском городе Каяане разразился скандал — у трех российских подростков обнаружили товары двойного назначения, которые могут использоваться и в военных целях. А в МИД Германии обратились в Россию с призывом немедленно прекратить акты шпионажа и саботажа.