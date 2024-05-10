Як Росія дестабілізовує ситуацію в Європі та наймає шпигунів

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik

Країни Європейського союзу масово заявляють про випадки шпигунства з боку Росії. Кремль активно працює над розхитуванням політичної ситуації в європейських країнах та вербує для виконання своїх задач людей прямо в інтернеті.

Про це пише Bloomberg.

Читайте також:

В Європі активно працює російська розвідка

Глави країн Європи вимагають у держслужбовців негайно розпочати роботу над убезпеченням від проникнення російських шпигунів та бандитів у керівні процеси держав. Росія використовує дедалі жорстокіші та хитріші способи розхитати єдність країн у ЄС.

У виданні заявили з посиланням на анонімні джерела, що за інцидентами у Європі, ймовірно, стоїть саме російська розвідка.

"Від Берліна до Вільнюса уряди країн НАТО починають усвідомлювати зростаючу загрозу від спонсорованих Росією актів саботажу і насильницького залякування на території НАТО напередодні виборів до Європейського союзу наступного місяця, які разом з цілеспрямованою кампанією дезінформації мають на меті перевірити підтримку України на континенті", — йдеться у статті.

Випадків викриття російських шпигунів побільшало

У Європі все частіше викривають російських шпигунів та найманців, які готові виконувати різні завдання від ворожих кураторів. Зокрема вже сьогодні, 10 травня, у Лондоні відбудеться суд над британцем, який підпалив склад українського підприємства на території Великої Британії.

А в Польщі заарештували чоловіка, який збирав дані про аеропорт, де часто зупиняються українські чиновники. Його звинуватили у плануванні замаху на Володимира Зеленського.

"Росія роками надсилала ескадрони смерті в Європу — Берлін, Лондон, Солсбері, але також і в інші місця. У нас був завербований Росією терорист, який намагався здійснити теракт у Польщі кілька місяців тому, і я впевнений, що вони намагаються зробити це і в інших країнах", — заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Росія влаштовує безлад руками місцевих

Аналітики Bloomberg пишуть, що Росія вдалася від гучних отруєнь та замахів на високопоставлених чиновників до організації "більш витончених форм" підпільного шпигунства.

"Посадовці зазначають, що низка нещодавніх атак має спільні риси, в них часто беруть участь місцеві жителі, найняті переважно через посередників в Інтернеті для ураження цілей на Заході або виконання інших зловмисних завдань за вказівкою з Москви. Дуже ймовірно, що ця стратегія, спрямована на Європу в цілому, була схвалена на найвищому рівні в Москві, сказав один з чиновників. Росія має цілеспрямовану стратегію саботажу допомоги Україні по всій Європі, вербуючи місцевих жителів, щоб допомогти своїм зусиллям", — сказав чиновник на правах анонімності виданню Bloomberg.

Вербувати проросійських агентів легше в посткомуністичних країнах

На початку 2024 року в Естонії заявили, що Росія активно використовує мешканців Балтії для виконання своїх задач.

"Для цього все частіше використовуються соціальні платформи, де розміщуються оголошення про пошук людей для вербування, людей, готових за винагороду шпигувати, фотографувати інфраструктуру військових об'єктів стратегічного значення, збирати дані про окремих осіб і здійснювати акти саботажу або вандалізму", — заявили тоді у міністерстві країни.

Тим часом працівники внутрішньої розвідки Німеччини заявили, що російські спецслужби часто проводять роботу проти "російських" німців, які проживають в країні. Вони запевняють, що Росії особливо добре вдається проводити пропагандистську роботу у країнах з комуністичним минулим, адже там активно ширяться проросійські ЗМІ, які працюють на дестабілізацію підтримки України з боку західних партнерів.

Вища рада оборони Румунії у своєму звіті попередила про потенційне проникнення російських шпигунів під виглядом українських біженців або навіть про можливі диверсії на військовому транспорті в Україну.

"Румунія є країною-членом ЄС, яка має найдовший кордон з Україною, і з початку війни спостерігається збільшення кількості кібератак на деякі з її ключових інституцій та політиків. Під час однієї з атак на базу даних парламенту хакери викрали ідентифікаційні дані прем'єр-міністра Марселя Чолаку і розмістили їх у DarkNET, змусивши його змінити посвідчення особи", — підсумували у Bloomberg.

Нагадаємо, нещодавно у фінському місті Каяані спалахнув скандал — у трьох російських підлітків виявили товари подвійного призначення, які можуть використовуватися й у воєнних цілях. А в МЗС Німеччини звернулися до Росії із закликом негайно припинити акти шпіонажу та саботажу.