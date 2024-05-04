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У Фінляндії трьох російських студентів підозрюють в експорті товарів для військових потреб

4 травня 2024 13:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Фінляндії трьох російських студентів підозрюють в експорті товарів для військових потреб
Фінські правоохоронці. Фото: EPA
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У фінському місті Каяані у вівторок, 30 квітня, поліція провела обшук гуртожитку професійного коледжу. У трьох російських студентів було виявлено товари подвійного призначення, які можуть використувуватися для військових цілей.

Про це пише фінське видання Yle.

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Так, трьох громадян Росії, які є студентами професійного коледжу у Фінляндії, затримали через підозру в експорті до інших країн товарів, які можуть використовуватися у військових цілях.

Поліція вимагає ув'язнити всіх їх за підозрою у скоєнні злочину з особливою ознакою. Уточнюється, що сам навчальний заклад не причетний до злочину.

Відомо, що слідчий у цій справі не коментує, які конкретно товари підозрювані вивезли з країни та куди.Це може бути, наприклад, електроніка, комунікаційні пристрої або датчики та лазери. 

У матеріалі йдеться, що у разі, якщо такі дії спрямовані на отримання значної матеріальної вигоди чи може спричинити значну небезпеку для економіки чи обороноздатності країни — вони є грубим порушенням законодавства Фінляндії. 

Якщо порушників визнають винними, їм загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох місяців до чотирьох років.

Нагадаємо, окружний суд у Гданську засудив росіянина до двох з половиною років ув’язнення. Його звинувачують у шпигунстві на користь РФ.

Також ми писали, що українська розвідка попередила про вербування російською ФСБ шпигунів в Канаді. Свої заклики силовики просувають, зокрема, через російськомовні ЗМІ в країні. 

зброя
студенти
росіяни
Фінляндія
військова техніка

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