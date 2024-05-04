В Финляндии троих российских студентов подозревают в экспорте товаров для военных нужд

Финские правоохранители. Фото: EPA

В финском городе Каяани во вторник, 30 апреля, полиция произвела обыск общежития профессионального колледжа. У трех российских студентов были обнаружены товары двойного назначения, которые могут использоваться для военных целей.

Об этом пишет финское издание Yle.

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Так, трое граждан России, которые являются студентами профессионального колледжа в Финляндии, были задержаны из-за подозрения в экспорте в другие страны товаров, что могут использоваться в военных целях.

Полиция требует заключить всех в тюрьму по подозрению в совершении преступления с особым признаком. Уточняется, что само учебное заведение не причастно к преступлению.

Известно, что следователь по этому делу не комментирует, какие конкретно подозреваемые товары вывезли из страны и куда. Это может быть, например, электроника, коммуникационные устройства или датчики и лазеры.

В материале говорится, что в случае, если такие действия направлены на получение значительной материальной выгоды или могут повлечь за собой значительную опасность для экономики или обороноспособности страны — они являются грубым нарушением законодательства Финляндии.

Если нарушителей признают виновными, им грозит лишение свободы сроком от четырех месяцев до четырех лет.

Напомним, окружной суд в Гданьске приговорил россиянина к двум с половиной годам заключения. Его обвиняют в шпионаже в пользу РФ.

Также мы писали, что украинская разведка предупредила о вербовке российским ФСБ шпионов в Канаде. Свои призывы силовики продвигают, в частности через русскоязычные СМИ в стране.