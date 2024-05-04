В Финляндии троих российских студентов подозревают в экспорте товаров для военных нужд
В финском городе Каяани во вторник, 30 апреля, полиция произвела обыск общежития профессионального колледжа. У трех российских студентов были обнаружены товары двойного назначения, которые могут использоваться для военных целей.
Об этом пишет финское издание Yle.
Перевозили товары военного назначения
Так, трое граждан России, которые являются студентами профессионального колледжа в Финляндии, были задержаны из-за подозрения в экспорте в другие страны товаров, что могут использоваться в военных целях.
Полиция требует заключить всех в тюрьму по подозрению в совершении преступления с особым признаком. Уточняется, что само учебное заведение не причастно к преступлению.
Известно, что следователь по этому делу не комментирует, какие конкретно подозреваемые товары вывезли из страны и куда. Это может быть, например, электроника, коммуникационные устройства или датчики и лазеры.
В материале говорится, что в случае, если такие действия направлены на получение значительной материальной выгоды или могут повлечь за собой значительную опасность для экономики или обороноспособности страны — они являются грубым нарушением законодательства Финляндии.
Если нарушителей признают виновными, им грозит лишение свободы сроком от четырех месяцев до четырех лет.
Напомним, окружной суд в Гданьске приговорил россиянина к двум с половиной годам заключения. Его обвиняют в шпионаже в пользу РФ.
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