Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Финляндии троих российских студентов подозревают в экспорте товаров для военных нужд arrow

В Финляндии троих российских студентов подозревают в экспорте товаров для военных нужд

4 мая 2024 13:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Финляндии троих российских студентов подозревают в экспорте товаров для военных нужд
Финские правоохранители. Фото: EPA
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В финском городе Каяани во вторник, 30 апреля, полиция произвела обыск общежития профессионального колледжа. У трех российских студентов были обнаружены товары двойного назначения, которые могут использоваться для военных целей.

Об этом пишет финское издание Yle.

Читайте также:

Перевозили товары военного назначения

Так, трое граждан России, которые являются студентами профессионального колледжа в Финляндии, были задержаны из-за подозрения в экспорте в другие страны товаров, что могут использоваться в военных целях.

Полиция требует заключить всех в тюрьму по подозрению в совершении преступления с особым признаком. Уточняется, что само учебное заведение не причастно к преступлению.

Известно, что следователь по этому делу не комментирует, какие конкретно подозреваемые товары вывезли из страны и куда. Это может быть, например, электроника, коммуникационные устройства или датчики и лазеры.

В материале говорится, что в случае, если такие действия направлены на получение значительной материальной выгоды или могут повлечь за собой значительную опасность для экономики или обороноспособности страны — они являются грубым нарушением законодательства Финляндии.

Если нарушителей признают виновными, им грозит лишение свободы сроком от четырех месяцев до четырех лет.

Напомним, окружной суд в Гданьске приговорил россиянина к двум с половиной годам заключения. Его обвиняют в шпионаже в пользу РФ.

Также мы писали, что украинская разведка предупредила о вербовке российским ФСБ шпионов в Канаде. Свои призывы силовики продвигают, в частности через русскоязычные СМИ в стране.

оружие
студенты
россияне
Финляндия
военная техника

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

25 апреля 2024

15:54 Стало известно, как будут наказывать мужчин, которые не появятся в ТЦК в течение 60 дней

3 мая 2024

00:16Обещал изготовить снаряды на заводе "Артем" — иностранец украл 255 млн гривен