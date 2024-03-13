Россияне нанесли ракетный удар по Мирнограду — есть погибшие
В результате ракетного удара по жилому сектору города Мирноград, который был совершен в ночь на 13 марта, погибли два человека. Травмы получили пять человек.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в среду, 13 марта.
Последствия ракетной атаки на Мирноград
По сообщению правоохранителей, вражеский удар был нанесен ракетой "Гром-Е1", в результате чего пострадали четыре многоэтажки и девять автомобилей, принадлежавших мирным гражданам.
В результате нападения окупантов ранения получили пять мирных жителей: трое мужчин в возрасте 19, 26 и 44 года и две женщины 46 и 77 лет. Кроме этого, под обломками здания были обнаружены тела двух человек — 68-летнего мужчины и 74-летней женщины.
Напомним, во вторник, 12 марта, Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу.
Ранее мы писали, что в ночь на 13 марта россияне атаковали город Сумы дронами-камикадзе типа Shahed.
Также мы сообщали, что за сутки из-за российских атак уничтожены многоэтажки в трех городах Украины.
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