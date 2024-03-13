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Росіяни завдали ракетного удару по Мирнограду — є загиблі

13 березня 2024 16:41
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Росіяни завдали ракетного удару по Мирнограду — є загиблі
Наслідки авіаудару по багатоповерхівці у Мирнограді. Фото: Національна поліція України
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Внаслідок ракетного удару по житловому сектору міста Мирноград, який був здійснений у ніч проти 13 березня, загинули дві людини. Травми отримали п’ять людей.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України у середу, 13 березня.

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За повідомленням правоохоронців, ворожий удар був нанесений ракетою "Грім-Е1", внаслідок чого постраждали чотири багатоповерхівки та дев’ять автомобілів, що належали мирним громадянам.

Допис Національної поліції України. Фото: скришот
Допис Національної поліції України. Фото: скриншот

Унаслідок нападу окупантів поранення отримали п’ять мирних мешканців: троє чоловіків віком 19, 26 та 44 роки й дві жінки 46 та 77 років. Окрім цього, під уламками будівлі було знайдено тіла двох людей — 68-річного чоловіка та 74-річної жінки.

Наслідки авіаудару по Мирнограду. Фото: Національна поліція України
Наслідки авіаудару по Мирнограду. Фото: Національна поліція України
Наслідки авіаудару по Мирнограду. Фото: Національна поліція України
Наслідки авіаудару по Мирнограду. Фото: Національна поліція України
Наслідки авіаудару по Мирнограду. Фото: Національна поліція України
Наслідки авіаудару по Мирнограду. Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, у вівторок, 12 березня, Росія здійснила ракетний удар по Криву Рогу.

Раніше ми писали, що у ніч проти 13 березня росіяни атакували місто Суми дронами-камікадзе типу Shahed.

Також ми повідомляли, що за добу через російські атаки знищено багатоповерхівки у трьох містах України.

росіяни
Україна
Донецька область
Росія
ракетний удар
Нацполіція

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