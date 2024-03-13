Рятувальна операція у Сумах продовжується — Зеленський опублікував відео з місця обстрілу

Рятувальна операція в Сумах. Фото: Рятувальники Сумщини / Telegram

У ніч проти 13 березня місто Суми атакували дронами-камікадзе типу Shahed. Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з місця обстрілу та висловив співчуття родинам загиблих.

Відео Володимир Зеленський опублікував у Telegram.

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Рятувальна операція в Сумах

Внаслідок влучання ворожого БпЛА у житловий п’ятиповерховий будинок пошкоджено 30 квартир, із них 15 повністю зруйновані. Рятувальникам вдалося дістати з-під завалів 10 людей, які отримали травми різного ступеня тяжкості. На жаль, інформація щодо загиблих уточнюється.

Аварійно-рятувальні роботи тривають досі, і рятувальники ведуть розбір завалів на місці влучання російського "шахеда".

Президент Зеленський наголошує на важливості спільної роботи та вдячності всім, хто працює на благо людей та допомагає у рятувальних операціях.

"Усім, хто постраждав, буде надано допомогу. Вдячний кожному й кожній, хто працює заради людей і допомагає в рятувальній роботі", — пише Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що у Кривому Розі збільшилася кількість загиблих внаслідок російського обстрілу.

Також ми писали про те, що за добу через російські атаки знищено багатоповерхівки у трьох містах України.