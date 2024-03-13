Спасательная операция в Сумах продолжается — Зеленский опубликовал видео с места обстрела

Спасательная операция в Киеве. Фото: Спасатели Сумщины / Telegram

В ночь на 13 марта город Сумы атаковали дронами-камикадзе типа Shahed. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места обстрела и выразил соболезнования семьям погибших.

Видео Владимир Зеленский опубликовал в Telegram.

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В результате попадания вражеского БпЛА в жилой пятиэтажный дом повреждено 30 квартир, из них 15 полностью разрушены. Спасателям удалось извлечь из-под завалов 10 человек, получивших травмы разной степени тяжести. К сожалению, информация о погибших уточняется.

Аварийно-спасательные работы продолжаются до сих пор, и спасатели ведут разбор завалов на месте попадания российского "шахеда".

Президент Зеленский отмечает важность совместной работы и благодарности всем, кто работает на благо людей и помогает в спасательных операциях.

"Всем, кто пострадал, будет оказана помощь. Благодарен каждому и каждой, кто работает ради людей и помогает в спасательной работе", — пишет Владимир Зеленский.

Напомним, что в Кривом Роге увеличилось количество погибших в результате российских обстрелов.

Также мы писали о том, что за сутки из-за российских атак уничтожены многоэтажки в трех городах Украины.