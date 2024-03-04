Россияне заявили об атаке дронов на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге

Петербургский нефтяной терминал Иллюстративное фото: сайт терминала

Россияне заявили, что 3 марта, на территорию "Петербургского нефтяного терминала" якобы упал беспилотник со взрывчаткой. Однако он не разорвался, пострадавших нет.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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Российские паблики сообщают, что 3 марта на территории нефтегазовой компании "Петербургский нефтяной терминал" в Санкт-Петербурге обнаружили беспилотник самолетного типа.

Отмечается, что БпЛА был снабжен зарядом взрывчатого вещества весом около 20 кг. Предварительно взрыва не произошло, пострадавших нет.

Петербургский нефтяной терминал приступил к работе в 1996 году на месте нефтеналивного района Ленинградского порта. Это крупнейший российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе (пропускная способность — 12,5 млн т в год), а также крупнейшая стивидорная компания Большого порта Санкт-Петербург.

К слову, это уже второе падение БПЛА на территорию "Петербургского нефтяного терминала". Первое было зафиксировано 18 января.

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Напомним, что горел завод МиГ на Ленинградском проспекте в российской Москве 13 февраля. Пожар распластался на 70 кв. м, инцидент сопровождался эвакуацией людей.

Также мы сообщали, что в тот же день 13 февраля в Москве горел нефтеперерабатывающий завод "Газпромнефти". Он является главным поставщиком топлива для столичных российских аэропортов.

Еще один нефтеперерабатывающий завод загорелся в Северском районе Краснодарского края РФ в пятницу, 9 февраля. По сообщениям местных пабликов, перед пожаром жители близлежащих районов слышали звуки взрывов.