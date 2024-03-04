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Росіяни заявили про атаку дронів на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі

4 березня 2024 11:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росіяни заявили про атаку дронів на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі
Петербурзький нафтовий термінал. Ілюстративне фото: сайт термінала
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Росіяни заявили, що 3 березня, на територію "Петербурзького нафтового термінала" нібито упав безпілотник з вибухівкою. Однак він не розірвався, постраждалих немає. 

Про це повідомляють російські Telegram-канали

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Російські пабліки повідомляють, що 3 березня на території нафтогазової компанії "Петербурзький нафтовий термінал" у Санкт-Петербурзі знайшли безпілотник літакового типу.

Зазначається, що БпЛА було забезпечено зарядом вибухової речовини вагою близько 20 кг. Попередньо, вибуху не сталося, потерпілих немає. 

Петербурзький нафтовий термінал розпочав роботу 1996 року дома нафтоналивного району Ленінградського порту. Це найбільший російський термінал з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні (пропускна спроможність — 12,5 млн т на рік), а також найбільша стивідорна компанія Великого порту Санкт-Петербург.

До слова, це вже друге падіння БпЛА на територію "Петербурзького нафтового термінала". Перше було зафіксовано 18 січня. 

Більше про пожежі в Росії

Нагадаємо, що палав завод МіГ на Ленінградському проспекті в російській Москві 13 лютого. Пожежа розпласталась на 70 кв. м, інцидент супроводжувався евакуацією людей.

Також ми повідомляли, що того ж 13 лютого в Москві горів нафтопереробний завод "Газпромнафти". Він є основним постачальником палива для столичних російських аеропортів.

Додамо, що ще один нафтопереробний завод загорівся в Сіверському районі Краснодарського краю РФ у п'ятницю, 9 лютого. За повідомленнями місцевих пабліків, перед пожежею мешканці прилеглих районів чули звуки вибухів.

росія
вибух
нафта
дрони
війна в Україні

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