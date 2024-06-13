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Россияне уничтожают исторический центр Мариуполя — городские власти рассказали о планах оккупантов

13 июня 2024 15:02
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
оккупанты стирают исторический центр Мариуполя, чтобы построить коттеджи
Разрушен Мариуполь. Фото: Мариупольский городской совет
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Российские захватчики активно уничтожают исторический центр захваченного ими Мариуполя с целью постройки там собственных коттеджных городков. Под угрозой оказались части Приморского и Центрального районов.

Об этом рассказал советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко в эфире телемарафона "Единые новости" в четверг, 13 июня.

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Планы захватчиков по историческому центру Мариуполя

Россияне уничтожают исторические постройки в Приморском и Центральном районах города.

"Они демонтируют исторический центр, будут строить там свои коттеджные городки - уже почти распроданы. Кроме того, земельные участки даже мариупольцев, на которых стоят дома, учитывая, что люди не переоформили право собственности, будут национализироваться, и будут демонтироваться, переселяться люди - неизвестно куда, но их дома будут переходить в собственность так называемой "ДНР", — отметил Андрющенко.

По его словам, также россияне уничтожают здания, построенные уже после Второй Мировой войны.

"А даже то, что они хранят и пытаются сделать какие-то реконструкции, это просто ужас. В процессе так называемого восстановления они просто уничтожают, можно перечислять до бесконечности, начиная из Дома архитектора Нильсена, уникальных витражей в Дом связи, который они" ремонтируют "Сейчас", — заметил чиновник.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе процветает вандализм. Горожане жалуются на уничтоженные парки и детские площадки.

Ранее оккупационные власти в Мариуполе решили самостоятельно распоряжаться "бесхозными" квартирами и домами: выселять людей из уцелевших после обстрела домов и заселять в них своих сторонников.

Также мы сообщали, что оккупанты обманывают жителей города: вместо ремонта разрушают и обворовывают дома мариупольцев.

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