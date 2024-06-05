Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Чому Росія не повертає військовополонених оборонців Маріуполя, — Лубінець розповів arrow

Чому Росія не повертає військовополонених оборонців Маріуполя, — Лубінець розповів

5 червня 2024 06:14
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Військовополонені оборонці Маріуполя: коментар Лубінця
Дмитро Лубінець. Фото: Скріншот відео
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Україна намагається залучити окремого посередника щодо обговорення та повернення оборонців Маріуполя із полону РФ. Основна складність цього процесу у позиції РФ саме по відношенню до оборонців Маріуполя.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав  Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Читайте також:

"При всій повазі до родичів військовополонених, я розумію, що у них в душі, розумію їхні в тому числі критичні застереження. У мене щотижня відбуваються зустрічі з родинами військовополонених. Але я не розділяю і прошу не виділяти окремо категорії військовополонених", — уточнив Лубінець.

Він нагадав, що серед оборонців Маріуполя, яких РФ, незважаючи на домовленості, досі утримує у полоні, є представники багатьох військових частин Збройних сил України, Національної гвардії, прикордонники, морської піхоти.

"Чи є окремі питання, проблеми щодо повернення саме оборонців Маріуполя? Так є. Ми бачимо, що РФ створює публічне судилище саме по відношенню до них. Чи важко їх повертати? Так, важко, але ми їх повертаємо", — сказав Лубінець.

На уточнення журналістки Новини.LIVE, в чому полягає основна складність повернення оборонців Маріуполя із полону РФ, Лубінець нагадав процес їхнього виходу із "Азовсталі". 

"Саме оборонці Маріуполя, незважаючи на повне оточення, відсутність повноцінного озброєння, харчів, продовжували воювати. Навіть оцей процес виходу в полон не відбувався як процес військовополонених. Йшла комунікація і росіяни розуміли, що не так просто буде остаточно знищити оборонців Маріуполя", — зазначив Лубінець.

За його словами, саме через це росіяни пішли на такі домовленості. РФ тоді взяла на себе відповідні зобов'язання, які не виконала.

"Українська сторона продовжує робити все, щоб кожен і кожна з числа і оборонців Маріуполя, і всіх військовополонених повернулись в Україну. Ми намагаємось залучити окремого посередника щодо обговорення та повернення оборонців Маріуполя із полону РФ", — підсумував Лубінець.

Нагадаємо, у п’ятницю 31 травня із полону російських окупантів додому вдалося повернути ще 75 українців. Серед них — воїни Збройних сил, Нацгвардії, прикордонники, а також четверо цивільних.
 

війна в Україні
війна
Маріуполь
полк "Азов"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня