Військовополонені оборонці Маріуполя: коментар Лубінця

Дмитро Лубінець. Фото: Скріншот відео

Україна намагається залучити окремого посередника щодо обговорення та повернення оборонців Маріуполя із полону РФ. Основна складність цього процесу у позиції РФ саме по відношенню до оборонців Маріуполя.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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"При всій повазі до родичів військовополонених, я розумію, що у них в душі, розумію їхні в тому числі критичні застереження. У мене щотижня відбуваються зустрічі з родинами військовополонених. Але я не розділяю і прошу не виділяти окремо категорії військовополонених", — уточнив Лубінець.

Він нагадав, що серед оборонців Маріуполя, яких РФ, незважаючи на домовленості, досі утримує у полоні, є представники багатьох військових частин Збройних сил України, Національної гвардії, прикордонники, морської піхоти.

"Чи є окремі питання, проблеми щодо повернення саме оборонців Маріуполя? Так є. Ми бачимо, що РФ створює публічне судилище саме по відношенню до них. Чи важко їх повертати? Так, важко, але ми їх повертаємо", — сказав Лубінець.

На уточнення журналістки Новини.LIVE, в чому полягає основна складність повернення оборонців Маріуполя із полону РФ, Лубінець нагадав процес їхнього виходу із "Азовсталі".

"Саме оборонці Маріуполя, незважаючи на повне оточення, відсутність повноцінного озброєння, харчів, продовжували воювати. Навіть оцей процес виходу в полон не відбувався як процес військовополонених. Йшла комунікація і росіяни розуміли, що не так просто буде остаточно знищити оборонців Маріуполя", — зазначив Лубінець.

За його словами, саме через це росіяни пішли на такі домовленості. РФ тоді взяла на себе відповідні зобов'язання, які не виконала.

"Українська сторона продовжує робити все, щоб кожен і кожна з числа і оборонців Маріуполя, і всіх військовополонених повернулись в Україну. Ми намагаємось залучити окремого посередника щодо обговорення та повернення оборонців Маріуполя із полону РФ", — підсумував Лубінець.

Нагадаємо, у п’ятницю 31 травня із полону російських окупантів додому вдалося повернути ще 75 українців. Серед них — воїни Збройних сил, Нацгвардії, прикордонники, а також четверо цивільних.

