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Почему Россия не возвращает военнопленных защитников Мариуполя, —Лубинец рассказал

5 июня 2024 06:14
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Военнопленные защитники Мариуполя: комментарий Лубинца
Дмитрий Лубинец. Фото: Скриншот видео
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Украина пытается привлечь отдельного посредника по обсуждению и возвращению защитников Мариуполя из плена РФ. Основная сложность этого процесса в позиции РФ как раз по отношению к защитникам Мариуполя.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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"При всем уважении к родственникам военнопленных, я понимаю, что у них в душе, понимаю их в том числе критические оговорки. У меня еженедельно проходят встречи с семьями военнопленных. Но я не разделяю и прошу не выделять отдельно категории военнопленных", — уточнил Лубинец. .

Он напомнил, что среди защитников Мариуполя, которых РФ, несмотря на договоренности, до сих пор удерживает в плену, есть представители многих воинских частей Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, пограничники, морской пехоты.

"Есть ли отдельные вопросы, проблемы по возвращению именно защитников Мариуполя? Да есть. Мы видим, что РФ создает публичное судилище именно по отношению к ним. Трудно ли их возвращать? Да, тяжело, но мы их возвращаем", — сказал Лубинец.

На уточнение журналистки Новини.LIVE, в чем основная сложность возвращения защитников Мариуполя из плена РФ, Лубинец напомнил процесс их выхода из "Азовстали".

"Именно защитники Мариуполя, несмотря на полное окружение, отсутствие полноценного вооружения, продовольствия, продолжали воевать. Даже этот процесс выхода в плен не происходил как процесс военнопленных. Шла коммуникация и россияне понимали, что не так просто будет окончательно уничтожить защитников Мариуполя", — Лубинец.

По его словам, именно поэтому россияне пошли на такие договоренности. РФ тогда взяла на себя соответствующие невыполненные обязательства.

"Украинская сторона продолжает делать все, чтобы каждый из числа и защитников Мариуполя, и всех военнопленных вернулись в Украину. Мы пытаемся привлечь отдельного посредника по обсуждению и возвращению защитников Мариуполя из плена РФ", — подытожил Лубинец.

Напомним, в пятницу 31 мая из плена российских окупантов домой удалось вернуть еще 75 украинцев. Среди них воины Вооруженных сил, Нацгвардии, пограничники, а также четверо гражданских.

война в Украине
война
Мариуполь
полк "Азов"

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