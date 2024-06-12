Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Знищені парки та дитячі майданчики — наслідки хазяйнування окупантів у Маріуполі arrow

Знищені парки та дитячі майданчики — наслідки хазяйнування окупантів у Маріуполі

12 червня 2024 12:30
- Галина Шподарева
В Маріуполі окупанти знищують парки та дитячі майданчики
Занедбаний парк в тимчасово окупованому Маріуполі. Фото: Маріупольська міська рада
- Галина Шподарева

У Тимчасово окупованому Маріуполі квітне вандалізм. Містяни скаржаться на знищені парки та дитячі майданчики. 

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради у середу, 12 червня.

Читайте також:

Жителі Маріуполя публікують фото пошкоджень

Як повідомили в міськраді, в місцевих пабліках були оприлюднені фото лавочок на Площі Свободи: більшість з них розмальована та поламані. Також жителі міста пишуть, що ламають лавочки й на зупинках міста. 

"У місті розбиті й дитячі майданчики. А біля них утворюються сміттєзвалища. Зокрема, у соцмережах показали фото подібного майданчика у дворі проспекту Металургів, 233", — йдеться в повідомленні. 

У міськраді зазначили, що до повномасштабного вторгнення в Маріуполі за новими парками та площами слідкували правоохоронні органи, були встановлені камери. 

Знищені парки та дитячі майданчики — наслідки хазяйнування окупантів у Маріуполі - фото 1

  • Знищені парки та дитячі майданчики — наслідки хазяйнування окупантів у Маріуполі - фото 2
    Смітник поряд з дитячим майданчиком у Маріуполі. Фото: Маріупольська міська рада
  • Знищені парки та дитячі майданчики — наслідки хазяйнування окупантів у Маріуполі - фото 3
    Розмальована лавочка в маріупольському парку. Фото: Маріупольська міська рада
  • Знищені парки та дитячі майданчики — наслідки хазяйнування окупантів у Маріуполі - фото 4
    Безлад в парку окупованого Маріуполя. Фото: Маріупольська міська рада
1 / 3

Нагадаємо, окупаційна влада у Маріуполі Донецької області вирішила самостійно розпоряджатися "безхазяйними" квартирами та будинками: виселяти людей зі вцілілих після обстрілу будинків та заселяти в них своїх прибічників. 

Раніше повідомлялося, що окупанти дурять мешканців міста: замість ремонту руйнують та обкрадають помешкання маріупольців.

Окупанти заявили про запуск російського поїзда з Маріуполя до Волновахи. Водночас загарбники почали окопуватися з західного боку анексованого Криму, що свідчить про їх підготовку до втрати Керченського мосту.

окупанти
Маріуполь
окупація
війна в Україні
війна
Донбас
Донецька область

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна