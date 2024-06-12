В Маріуполі окупанти знищують парки та дитячі майданчики

Занедбаний парк в тимчасово окупованому Маріуполі. Фото: Маріупольська міська рада

У Тимчасово окупованому Маріуполі квітне вандалізм. Містяни скаржаться на знищені парки та дитячі майданчики.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради у середу, 12 червня.

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Як повідомили в міськраді, в місцевих пабліках були оприлюднені фото лавочок на Площі Свободи: більшість з них розмальована та поламані. Також жителі міста пишуть, що ламають лавочки й на зупинках міста.

"У місті розбиті й дитячі майданчики. А біля них утворюються сміттєзвалища. Зокрема, у соцмережах показали фото подібного майданчика у дворі проспекту Металургів, 233", — йдеться в повідомленні.

У міськраді зазначили, що до повномасштабного вторгнення в Маріуполі за новими парками та площами слідкували правоохоронні органи, були встановлені камери.

Смітник поряд з дитячим майданчиком у Маріуполі. Фото: Маріупольська міська рада

Розмальована лавочка в маріупольському парку. Фото: Маріупольська міська рада

Безлад в парку окупованого Маріуполя. Фото: Маріупольська міська рада 1 / 3

Нагадаємо, окупаційна влада у Маріуполі Донецької області вирішила самостійно розпоряджатися "безхазяйними" квартирами та будинками: виселяти людей зі вцілілих після обстрілу будинків та заселяти в них своїх прибічників.

Раніше повідомлялося, що окупанти дурять мешканців міста: замість ремонту руйнують та обкрадають помешкання маріупольців.

Окупанти заявили про запуск російського поїзда з Маріуполя до Волновахи. Водночас загарбники почали окопуватися з західного боку анексованого Криму, що свідчить про їх підготовку до втрати Керченського мосту.