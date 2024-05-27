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Окупанти дурять мешканців Маріуполя і залишають їх без житла — деталі

27 травня 2024 15:38
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Окупанти дурять мешканців Маріуполя і залишають їх без житла — деталі
Руйнування в тимчасово окупованому Маріуполі. Фото: росЗМІ
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Замість відновлення окупанти продовжують руйнувати житлові будинки в Маріуполі Донецької області. Місцеві жителі скаржаться, що їхні квартири після ремонту руйнують, будівельники зникають, а обіцяні нові будинки не будують.

Про це пише пресслужба Маріупольської міської ради в понеділок, 27 травня.

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Допис Маріупольської міськради. Фото: скриншот
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Допис Маріупольської міськради. Фото: скриншот

Росіяни обдурюють маріупольців, просячи звільнити квартиру "для ремонту"

Одна із жителів тимчасово окупованого Маріуполя скаржиться, що її квартиру замість ремонту зруйнували, після чого будівельники зникли.

Квартира знаходиться за адресою — вулиця Купріна, 11. Цього року власницю попросили звільнили квартиру для ремонту.

"У результаті розбиту квартиру повністю демонтували, зняли проводку, підлогу, стіни, двері. Тепер у нас 100℅ руйнування", — каже жінка.

Прораб, який виконував роботи, зник, а у підрядній компанії з мешканкою відмовилися спілкуватися.

 

зруйнована квартира в Маріуполі
Руйнування в квартирі жительки Маріуполя. Фото: Маріупольська міська рада

Крім того, обманули й жителів будинку по вулиці Кронштадтській. Маріупольцям обіцяли побудувати новий будинок замість демонтованого, але досі нічого не зроблено.

Відтак, окупанти "кидають" маріупольців на ремонтах, зносять будинки, а замість цього лише зводять іпотечні багатоповерхівки для росіян, пишуть у міськраді. Жителі міста у відчаї, але довести нічого не можуть.

Нагадаємо, російські окупанти вилучатимуть нерухомість українців на тимчасово непідконтрольних Києву територіях за новим порядком. Квартири хочуть передати своїм посіпакам.

До слова, окупаційна влада Маріуполя впродовж двох років з моменту захоплення міста, продовжує знищувати його екосистему. У всіх міських районах сміттєзвалища, каналізаційні стоки стікають до Азовського моря, а також продовжується забруднення річки Кальчик.

Раніше російський опозиційний партизанський рух "АТЕШ" заявив, що армія Росії ховає військову техніку у лікарнях та школах Маріуполя, через загрозу постійних ударів з боку ЗСУ.

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Маріуполь
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війна в Україні

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