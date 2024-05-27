Оккупанты обманывают жителей Мариуполя и оставляют их без жилья

Разрушение во временно оккупированном Мариуполе. Фото: росСМИ

Вместо восстановления оккупанты продолжают разрушать жилые дома в Мариуполе Донецкой области. Местные жители жалуются, что их квартиры после ремонта рушатся, строители исчезают, а обещанные новые дома не строят.

Об этом пишет пресс-служба Мариупольского городского совета в понедельник, 27 мая.

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Сообщение Мариупольского горсовета. Фото: скриншот

Сообщение Мариупольского горсовета. Фото: скриншот

Россияне обманывают мариупольцев, прося уволить квартиру "для ремонта"

Один из жителей временно оккупированного Мариуполя жалуется, что ее квартиру вместо ремонта разрушили, после чего строители скрылись.

Квартира находится по адресу — улица Куприна, 11. В этом году владелицу попросили уволить квартиру для ремонта.

"В результате разбитую квартиру полностью демонтировали, сняли проводку, пол, стены, двери. Теперь у нас 100℅ разрушения", — говорит женщина.

Прораб, выполнявший работы, скрылся, а в подрядной компании с жительницей отказались общаться.

Разрушение в квартире жительницы Мариуполя. Фото: Мариупольский городской совет

Кроме того, обманули и жителей дома по Кронштадтской улице. Мариупольцам обещали построить новый дом вместо демонтированного, но пока ничего не сделано.

Следовательно, оккупанты "кидают" мариупольцев на ремонтах, сносят дома, а вместо этого только возводят ипотечные многоэтажки для россиян, пишут в горсовете. Жители города в отчаянии, но доказать ничего не могут.

Напомним, российские оккупанты будут изымать недвижимость украинцев на временно неподконтрольных Киеву территориях по новому порядку. Квартиры хотят передать своим муртадам.

К слову, оккупационные власти Мариуполя на протяжении двух лет с момента захвата города продолжают уничтожать его экосистему. Во всех городских районах свалки, канализационные стоки стекают к Азовскому морю, а также продолжается загрязнение реки Кальчик.

Ранее российское оппозиционное партизанское движение "АТЕШ" заявило, что армия России прячет военную технику в больницах и школах Мариуполя из-за угрозы постоянных ударов со стороны ВСУ.