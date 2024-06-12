В Маріуполі окупанти знищують парки та дитячі майданчики

Заброшенный парк в оккупированном Мариуполе. Фото: Мариупольский городской совет

В о временно оккупированном Мариуполе процветает вандализм. Горожане жалуются на уничтоженные парки и детские площадки.

Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета в среду, 12 июня.

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Как сообщили в горсовете, в местных пабликах были обнародованы фото скамеек на Площади Свободы: большинство из них разрисованы и поломаны. Также жители города пишут, что ломают лавочки и на остановках города.

"В городе разбиты и детские площадки. А возле них образуются свалки. В частности, в соцсетях показали фото подобной площадки во дворе проспекта Металлургов, 233", — говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что до полномасштабного вторжения в Мариуполе за новыми парками и площадями следили правоохранительные органы, установлены камеры.

Мусорник рядом с детской площадкой в оккупированном Мариуполе. Фото: Мариупольский городской совет

Разрисованная лавочка в мариупольском парке. Фото: Мариупольский городской совет

Беспорядок в парке оккупированного Мариуполя. Фото: Мариупольский городской совет 1 / 3

Напомним, оккупационные власти в Мариуполе Донецкой области решили самостоятельно распоряжаться "бесхозными" квартирами и домами: выселять людей из уцелевших после обстрела домов и заселять в них своих сторонников.

Ранее сообщалось, что оккупанты обманывают горожан: вместо ремонта разрушают и обворовывают дома мариупольцев.

Оккупанты заявили о запуске российского поезда из Мариуполя в Волноваху. В то же время захватчики начали окапываться с западной стороны аннексированного Крыма, что свидетельствует об их подготовке к потере Керченского моста.