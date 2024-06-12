В Маріуполі окупанти знищують парки та дитячі майданчики

Уничтоженные парки и детские площадки — последствия хозяйствования оккупантов в Мариуполе
В о временно оккупированном Мариуполе процветает вандализм. Горожане жалуются на уничтоженные парки и детские площадки.
Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета в среду, 12 июня.
Жители Мариуполя публикуют фото повреждения
Как сообщили в горсовете, в местных пабликах были обнародованы фото скамеек на Площади Свободы: большинство из них разрисованы и поломаны. Также жители города пишут, что ломают лавочки и на остановках города.
"В городе разбиты и детские площадки. А возле них образуются свалки. В частности, в соцсетях показали фото подобной площадки во дворе проспекта Металлургов, 233", — говорится в сообщении.
В горсовете отметили, что до полномасштабного вторжения в Мариуполе за новыми парками и площадями следили правоохранительные органы, установлены камеры.
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Мусорник рядом с детской площадкой в оккупированном Мариуполе. Фото: Мариупольский городской совет
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Разрисованная лавочка в мариупольском парке. Фото: Мариупольский городской совет
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Беспорядок в парке оккупированного Мариуполя. Фото: Мариупольский городской совет
Напомним, оккупационные власти в Мариуполе Донецкой области решили самостоятельно распоряжаться "бесхозными" квартирами и домами: выселять людей из уцелевших после обстрела домов и заселять в них своих сторонников.
Ранее сообщалось, что оккупанты обманывают горожан: вместо ремонта разрушают и обворовывают дома мариупольцев.
Оккупанты заявили о запуске российского поезда из Мариуполя в Волноваху. В то же время захватчики начали окапываться с западной стороны аннексированного Крыма, что свидетельствует об их подготовке к потере Керченского моста.
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