Окупанти стирають історичний центр Маріуполя, щоб збудувати котеджі

Зруйнований Маріуполь. Фото: Маріупольська міська рада

Російські загарбники активно знищують історичний центр захопленого ними Маріуполя з метою будівництва там власних котеджних містечок. Під загрозою опинилися частини Приморського та Центрального районів.

Про це розповів радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко в етері телемарафону "Єдині новини" у четвер, 13 червня.

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Росіяни нищать історичні будівлі у Приморському та Центральному районах міста.

"Вони демонтують історичний центр, будуть будувати там свої котеджні містечка — вже майже розпродані. Окрім того, земельні ділянки навіть маріупольців, на яких стоять будинки, враховуючи, що люди не переоформили право власності, будуть націоналізуватися і демонтуватися, невідомо, куди переселятися люди, але їхні будинки будуть переходити у власність так званої "ДНР", — зазначив Андрющенко.

За його словами, так само росіяни нищать будівлі, зведені вже після Другої світової війни.

"А навіть те, що вони зберігають і намагаються зробити якісь реконструкції, це просто жах. В процесі так званого відновлення вони просто знищують, можна перелічувати до нескінченності, починаючи з Будинку архітектора Нільсена, унікальних вітражів до Будинку зв'язку, який вони "ремонтують" зараз", — зауважив посадовець.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі квітне вандалізм. Містяни скаржаться на знищені парки та дитячі майданчики.

Раніше окупаційна влада у Маріуполі вирішила самостійно розпоряджатися "безхазяйними" квартирами та будинками: виселяти людей із вцілілих після обстрілу будинків та заселяти в них своїх прибічників.

Також ми повідомляли, що окупанти дурять мешканців міста: замість ремонту руйнують та обкрадають помешкання маріупольців.