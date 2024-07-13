Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

Европейские страны подвергнут себя риску, если согласятся на размещение американских ракет большой дальности на своей территории. Россия будет противодействовать таким решениям.

Об этом в субботу, 13 июля, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, пишет Reuters.

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Столицы европейских государств могут стать "жертвами"

Отвечая на вопрос российских пропагандистов о возможном размещении США гиперзвуковых ракет в Европе, Песков заявил о возможности России сдерживать их.

"У нас достаточно потенциала для сдерживания этих ракет. Но потенциальными жертвами могут стать столицы этих европейских государств", — сказал он.

Пресссекретарь Кремля отметил, что в течение холодной войны американские ракеты, базировавшиеся в Европе, были нацелены на Россию, а российские ракеты были нацелены на Европу, что делало страны континента главной жертвой любого потенциального конфликта.

"Европа сейчас трещит по швам. Это не лучшее время для Европы. Поэтому так или иначе история повторится", — резюмировал Песков.

Ранее мы сообщали, что Россия пыталась убить генерального директора немецкого концерна оружия Rheinmetall Армина Паппергера. Однако Соединенные Штаты Америки и Германия предотвратили планы Москвы.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин успешно построил военную экономику быстрее, чем ожидалось. Государству-агрессору удалось в пять раз увеличить выпуск снарядов.