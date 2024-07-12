Андрій Бєлоусов приховує родинні зв'язки з Україною — що не вказано в офіційній біографії

Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов. Фото: росЗМІ

Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов приховує інформацію, що має родичів в Україні. У його офіційній біографії немає жодних згадок про діда по батьківській лінії.

Про це повідомляє "Донбас Реалії" у п'ятницю, 12 липня.

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Родичі Андрія Бєлоусова

Громадянка Сполучених Штатів Америки Наталія Вертинська, яка представилася двоюрідною племінницею російського міністра, заявила, що Бєлоусов має родичів в Україні.

За її словами, у Києві мешкає його двоюрідний брат, а також поховані дідусь і бабуся. Поруч з їхньою могилою пролітають російські ракети.

Журналістам вдалося знайти поховання на одному зі столичних кладовищ. На них вказано імена — Бєлоусов Олександр Олександрович та Бєлоусова Серафима Миколаївна.

Могили в Києві. Фото: скриншот

Нагадаємо, у травні російський лідер Володимир Путін вирішив призначити економіста Андрія Бєлоусова очільником Міністерства оборони РФ. Це ознака грандіозних намірів. Із 2012-го року міністром оборони РФ був Сергій Шойгу.

Також 12 липня Бєлоусов провів телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Це сталося через переданий пакет допомоги Україні.