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Міністр оборони РФ приховує інформацію про своїх родичів з України — що відомо про його сім'ю

12 липня 2024 23:11
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Андрій Бєлоусов приховує родинні зв'язки з Україною — що не вказано в офіційній біографії
Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов. Фото: росЗМІ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов приховує інформацію, що має родичів в Україні. У його офіційній біографії немає жодних згадок про діда по батьківській лінії.

Про це повідомляє "Донбас Реалії" у п'ятницю, 12 липня.

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Родичі Андрія Бєлоусова

Громадянка Сполучених Штатів Америки Наталія Вертинська, яка представилася двоюрідною племінницею російського міністра, заявила, що Бєлоусов має родичів в Україні. 

За її словами, у Києві мешкає його двоюрідний брат, а також поховані дідусь і бабуся. Поруч з їхньою могилою пролітають російські ракети.

Журналістам вдалося знайти поховання на одному зі столичних кладовищ. На них вказано імена — Бєлоусов Олександр Олександрович та Бєлоусова Серафима Миколаївна.

Могили родичів Бєлоусова в Києві
Могили в Києві. Фото: скриншот

Нагадаємо, у травні російський лідер Володимир Путін вирішив призначити економіста Андрія Бєлоусова очільником Міністерства оборони РФ. Це ознака грандіозних намірів. Із 2012-го року міністром оборони РФ був Сергій Шойгу.

Також 12 липня Бєлоусов провів телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Це сталося через переданий пакет допомоги Україні.

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