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Міністр оборони РФ Бєлоусов зателефонував главі Пентагону через переданий пакет допомоги Україні

12 липня 2024 20:52
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Бєлоусов та Остін обговорили загрози безпеці через пакет допомоги Україні
Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов. Фото: росЗМІ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов провів телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Це сталося через переданий пакет допомоги Україні.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Росії у Telegram у п'ятницю, 12 липня.

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Розмова Бєлоусова та Остіна

Сторони обговорили "питання запобігання загрозам безпеці та зниження ризику можливої ескалації між обома країнами".

Розмова відбулася з ініціативи Росії.

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Допис Міноборони РФ. Фото: скриншот 

Остін заявив, що США не змінили рішення щодо заборони Україні завдати ракетами ATACMS ударів по території РФ. Однак він застеріг, що це може змінитися.

Нагадаємо, під час зустрічі Зеленського та Байдена у Вашингтоні в рамках саміту НАТО, останній оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги. Згодом стало відомо, що США виділили підтримки на близько 225 мільйонів доларів, до неї увійшли системи ППО та перехоплювачі, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, а також протитанкове озброєння.

Також у США військово-повітряні сили розроблять для України новий клас високоточних боєприпасів повітряного базування. Дальність польоту буде близько 463 км.

росія війна Міноборони Україна Ллойд Остін Андрій Бєлоусов

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