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Министр обороны РФ Белоусов позвонил главе Пентагона из-за переданного пакета помощи Украине

12 июля 2024 20:52
Виктория Козырь - редактор
Белоусов и Остин обсудили угрозы безопасности из-за пакета помощи Украине
Министр обороны России Андрей Белоусов. Фото: росСМИ
Виктория Козырь - редактор

Министр обороны России Андрей Белоусов провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Это произошло из-за переданного пакета помощи Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram в пятницу, 12 июля.

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Стороны обсудили "вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации между обеими странами".

Разговор состоялся по инициативе России.

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Пост Минобороны РФ. Фото: скриншот

Остин заявил, что США не изменили решение о запрете Украине наносить ракетами ATACMS удары по территории РФ. Однако он предостерег, что это может измениться.

Напомним, во время встречи Зеленского и Байдена в Вашингтоне в рамках саммита НАТО последний объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Впоследствии стало известно, что США выделили поддержки на около 225 миллионов долларов, в нее вошли системы ПВО и перехватчики, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, а также противотанковое вооружение.

Также в США военно-воздушные силы разработают новый класс высокоточных боеприпасов воздушного базирования. Дальность полета будет около 463 км.

россия война Минобороны Украина Ллойд Остин Андрей Белоусов

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