Андрей Белоусов скрывает родственные связи с Украиной — что не указано в официальной биографии

Министр обороны России Андрей Белоусов. Фото: росСМИ

Министр обороны России Андрей Белоусов скрывает информацию, что имеет родственников в Украине. В его официальной биографии нет никаких упоминаний о деде по отцовской линии.

Об этом сообщает "Донбасс Реалии" в пятницу, 12 июля.

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Родственники Андрея Белоусова

Гражданка Соединенных Штатов Америки Наталья Вертинская, которая представилась двоюродной племянницей российского министра, заявила, что Белоусов имеет родственников в Украине.

По ее словам, в Киеве проживает его двоюродный брат, а также похоронены дедушка и бабушка. Рядом с их могилой пролетают российские ракеты.

Журналистам удалось найти захоронения на одном из столичных кладбищ. На них указаны имена — Белоусов Александр Александрович и Белоусова Серафима Николаевна.

Могилы в Киеве. Фото: скриншот

Напомним, в мае российский лидер Владимир Путин решил назначить экономиста Андрея Белоусова главой Министерства обороны РФ. Это признак грандиозных намерений. С 2012-го года министром обороны РФ был Сергей Шойгу.

Также 12 июля Белоусов провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Это произошло из-за переданного пакета помощи Украине.