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Росія знову почала погрожувати Європі — чим незадоволені цього разу

13 липня 2024 22:59
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Росія погрожує Європі через розгортання там ракет США
Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Європейські країни піддадуть себе ризику, якщо погодяться на розміщення американських ракет великої дальності на своїй території. Росія буде протидіяти таким рішенням.

Про це у суботу, 13 липня, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, пише Reuters.

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Столиці європейських держав можуть стати "жертвами"

Відповідаючи на запитання російських пропагандистів про можливість розміщення США гіперзвукових ракет у Європі, Пєсков заявив про можливість Росії їх стримувати.

"У нас достатньо потенціалу для стримування цих ракет. Але потенційними жертвами є столиці цих європейських держав", — сказав він.

Прессекретар Кремля зазначив, що протягом холодної війни американські ракети, що базувалися в Європі, були націлені на Росію, а російські ракети були націлені на Європу, що робило країни континенту головною жертвою будь-якого потенційного конфлікту.

"Європа зараз тріщить по швах. Це не найкращий час для Європи. Тому так чи інакше історія повториться", — резюмував Пєсков.

Раніше ми повідомляли, що Росія намагалася вбити генерального директора німецького концерну зброї Rheinmetall Арміна Паппергера. Однак Сполучені Штати Америки та Німеччина запобігли планам Москви.

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін успішно побудував воєнну економіку швидше, ніж очікувалося. Державі-агресору вдалося вп'ятеро збільшити випуск снарядів.

Європейський союз США володимир путін зброя Європа Дмитро Пєсков ракета ракети ЄС Росія

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