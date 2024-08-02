Россия обвинила YouTube в цензуре контента якобы по указанию США

Представитель МИД России Мария Захарова. Фото: росСМИ

Министерство иностранных дел России обвинило YouTube в цензуре российского контента. По заявлениям российских властей, платформа якобы препятствует доступу информации по указанию Соединенных Штатов Америки.

Об этом пишет Reuters в пятницу, 2 августа.

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МИД России заявил, что YouTube наложил цензуру на контент и препятствует доступу к информации "по указанию США". Пресс-секретарь Мария Захарова пригрозила принятием мер против видеохостинга на территории страны.

"Беззаконие и политическая цензура остаются нормой для подконтрольной Вашингтону администрации YouTube", — заявила она.

В материале говорится, что Россия в последние годы резко критиковала компанию Alphabet, которой принадлежит YouTube, за то, что закрывает каналы российских СМИ и общественных деятелей. Также платформа не удаляет контент, который Москва считает незаконным или нежелательным, и не хранит свои данные на территории России.

Ранее представитель YouTube заявлял, что компания проинформирована о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube на территории России.

"Это не связано с какими-либо техническими проблемами с нашей стороны или действиями с нашей стороны", — отметили там.