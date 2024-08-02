Росія звинуватила YouTube у цензурі контенту нібито за вказівкою США

Речниця МЗС Росії Марія Захарова. Фото: росЗМІ

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило YouTube у цензурі російського контенту. За заявами російської влади, платформа нібито перешкоджає доступу до інформації за вказівкою Сполучених Штатів Америки.

Про це пише Reuters у п'ятницю, 2 серпня.

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Цензура російського контенту на YouTube

МЗС Росії заявило, що YouTube наклав цензуру на контент і перешкоджає доступу до інформації "за вказівкою США". Речниця Марія Захарова пригрозила вжиттям заходів проти відеохостингу на території країни.

"Беззаконня і політична цензура залишаються нормою для підконтрольної Вашингтону адміністрації YouTube", — заявила вона.

У матеріалі йдеться, що Росія останніми роками різко критикувала компанію Alphabet, якій належить YouTube, за те, що вона закриває канали російських ЗМІ та громадських діячів. Також платформа не видаляє контент, який Москва вважає незаконним або небажаним, і не зберігає свої дані на території Росії.

Раніше представник YouTube заявляв, що компанія проінформована про те, що деякі люди не можуть отримати доступ до YouTube на території Росії.

"Це не пов'язано з якимись технічними проблемами з нашого боку або діями з нашого боку", — зазначили там.