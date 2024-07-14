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Россия и Иран стремятся углубить партнерство — ISW

14 июля 2024 07:25
Валерия Барановская - редактор
Иран и Россия хотят усилить двусторонние отношения — ISW
Лидер России Владимир Путин и Президент Ирана Ибрагим Райси. Фото: АР
Валерия Барановская - редактор

Иран и Россия продолжают укреплять двусторонние отношения и сотрудничество. Посол России в Иране Алексей Дедов подтвердил, что стратегический курс РФ по Ирану останется неизменным.

Об этом сообщили в Институте изучения войны  (ISW) в субботу, 13 июля.

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Аналитики ISW отмечают, что Иран и Россия продолжают демонстрировать желание усугублять двусторонние отношения и многостороннее сотрудничество. 

В пятницу, 12 июля, избранный Президент Ирана Масуд Пезешкиан опубликовал статью в Tehran Times, где выразил благодарность Китайской Народной Республике (КНР) и России за поддержку Ирана в трудные времена.

Пезешкиан назвал Россию "ценным стратегическим союзником и соседом" Ирана, пообещав, что его правительство будет и дальше расширять двустороннее и многостороннее сотрудничество с Россией через БРИКС, Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Он также подчеркнул стремление Ирана к миру между Россией и Украиной и готовность поддерживать мирные инициативы.

На следующий день посол России в Иране Алексей Дедов отметил, что Россия будет придерживаться того же стратегического курса по Ирану под руководством Пезешкиана, как и при покойном президенте Эбрагиме Раисе.

Дедов заявил, что Россия готова рассмотреть мирные посреднические предложения от Ирана, хотя лидер Кремля Владимир Путин недавно отверг возможность каких-либо посреднических усилий третьей стороны между Россией и Украиной. Также было отмечено, что Россия и Иран планируют подписать соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в ближайшем будущем, хотя конкретные сроки не были названы.

Напомним, что Иран значительно расширяет свои ракетные объекты, как свидетельствуют спутниковые снимки от Reuters, с целью увеличения производства ракет и беспилотников для России.

Ранее мы писали, что Министр обороны России Андрей Белоусов провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Это произошло из-за переданного пакета помощи Украине.

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