Іран та Росія хочуть посилити двосторонні відносини — ISW

Лідер Росії Володимир Путін і Президент Ірану Ібрагім Райсі. Фото: АР

Іран і Росія продовжують зміцнювати двосторонні відносини та співпрацю. Посол Росії в Ірані Олексій Дєдов підтвердив, що стратегічний курс РФ щодо Ірану залишиться незмінним.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW) у суботу, 13 липня.

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Аналітики ISW зазначають, що Іран та Росія продовжують демонструвати бажання поглиблювати двосторонні відносини і багатосторонню співпрацю.

У п'ятницю, 12 липня, обраний Президент Ірану Масуд Пезешкіан опублікував статтю в Tehran Times, де висловив подяку Китайській Народній Республіці (КНР) і Росії за підтримку Ірану у важкі часи.

Пезешкіан назвав Росію "цінним стратегічним союзником і сусідом" Ірану, пообіцявши, що його уряд буде й надалі розширювати двостороннє та багатостороннє співробітництво з Росією через БРІКС, Шанхайську організацію співробітництва (ШОС) та Євразійський економічний союз (ЄАЕС). Він також підкреслив прагнення Ірану до миру між Росією та Україною і готовність підтримувати мирні ініціативи.

Наступного дня посол Росії в Ірані Олексій Дєдов зазначив, що Росія буде дотримуватися того ж стратегічного курсу щодо Ірану під керівництвом Пезешкіана, як і при покійному президенті Ебрагімі Раїсі.

Дєдов заявив, що Росія готова розглянути мирні посередницькі пропозиції від Ірану, хоча лідер Кремля Володимир Путін нещодавно відкинув можливість будь-яких посередницьких зусиль третьої сторони між Росією та Україною. Також було зазначено, що Росія та Іран планують підписати угоду про всеосяжне стратегічне партнерство в найближчому майбутньому, хоча конкретні терміни не були назва

Нагадаємо, Іран значно розширює свої ракетні об'єкти, як свідчать супутникові знімки від Reuters, з метою збільшення виробництва ракет та безпілотників для Росії.

Раніше ми писали, що Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов провів телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Це сталося через переданий пакет допомоги Україні.