Іран збільшує виробництво ракет для Росії — супутникові знімки

Іранська ракета Zolfaghar. Фото: ілюстративне, Вікіпедія

Іран значно розширює свої ракетні об'єкти, як свідчать супутникові знімки від Reuters, з метою збільшення виробництва ракет та безпілотників. Це розширення включає побудову нових будівель на базах Модаррес та Ходжір, що дозволить постачати зброю Росії, єменським повстанцям-хуситам і ліванській міліції Хезболла.

Про це повідомило видання Reuters у понеділок, 8 липня.

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Іран розширює виробництво ракет

Останні супутникові знімки Reuters свідчать про значне розширення двох ключових ракетних об'єктів в Ірані, що, за оцінками американських дослідників, спрямовано на збільшення виробництва ракет. Це підтверджують три високопоставлені іранські чиновники.

На супутниковому знімку видно ймовірні стенди для випробувань ракетних двигунів у Ірані. Фото: Planet Labs

Розширення розпочалося після угоди в жовтні 2022 року, згідно з якою Іран погодився постачати ракети Росії для війни проти України.

За словами офіційних осіб США, Тегеран також постачає ракети єменським повстанцям-хуситам і ліванській міліції Хезболла, обидва члени підтримуваної Іраном Осі опору проти Ізраїлю.

Знімки, зроблені компанією Planet Labs, показують понад 30 нових будівель на військовій базі Модаррес та ракетному комплексі Ходжір, розташованих поблизу Тегерана.

Супутникові знімки. Фото: Planet Labs



"Зображення, переглянуті Reuters, показують, що багато споруд оточені великими ґрунтовими бермами. Такі земляні роботи пов’язані з виробництвом ракет і призначені для того, щоб зупинити вибух в одній будівлі від детонації легкозаймистих матеріалів у сусідніх структурах", — сказав представник Міддлберійського інституту міжнародних досліджень у Монтереї Джеффрі Льюїс.

Він додав, що розширення в Ходжірі почалося в серпні минулого року, а в Модарресі — в жовтні.

Експерти зазначають, що Іран має найбільший ракетний арсенал на Близькому Сході, який налічує понад 3000 ракет, зокрема моделі для звичайних і ядерних боєголовок. Троє іранських посадовців, які побажали залишитися анонімними, підтвердили, що розширення Модарреса та Ходжіра спрямоване на збільшення виробництва звичайних балістичних ракет.

"Чому б і ні?", — сказав один чиновник.

Другий чиновник додав, що нові будівлі також дозволять подвоїти виробництво безпілотників. Ці безпілотники та ракетні компоненти будуть продані Росії, безпілотники — хуситам, а ракети — Хезболлі.

"Ми знаємо, що Росія полює за недорогими ракетними можливостями, і вона пішла на Іран і Північну Корею", — сказав Льюїс.

Москва і Пхеньян заперечують передачу північнокорейських ракет Росії. Офіс директора національної розвідки США і представник Ради національної безпеки відмовилися коментувати аналіз дослідників. Сполучені Штати ввели санкції для обмеження виробництва і експорту іранських ракет і безпілотників.

"У лютому агентство Reuters повідомило, що Іран відправив до Росії балістичні ракети "земля-земля" для використання проти України. Іран заперечив це, а Вашингтон не підтвердив передачу, але припустив, що Тегеран планує надати ракети Москві", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін віддав наказ про виробництво і розгортання ядерних ракет малої, а також середньої дальності. Ймовірно, у такий спосіб він намагається впливати на рішення Заходу, зокрема, щодо військової допомоги Україні.

Також очільник РНБО Олександр Литвиненко наголосив, що Путін може застосувати тактичну ядерну зброю. Це станеться, якщо війська загарбників почнуть зазнавати поразки в Україні.