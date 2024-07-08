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Иран почти вдвое увеличил производство ракет для России — появились спутниковые снимки

8 июля 2024 23:34
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Иран увеличивает производство ракет для России - спутниковые снимки
Иранская ракета Zolfaghar. Фото: иллюстративное, Википедия
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Иран значительно расширяет свои ракетные объекты, как свидетельствуют спутниковые снимки от Reuters с целью увеличения производства ракет и беспилотников. Это расширение включает в себя строительство новых зданий на базах Модаррес и Ходжир, что позволит поставлять оружие России, йеменским повстанцам-хуситам и ливанской милиции Хезболла.

Об этом сообщило издание Reuters в понедельник, 8 июля.

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Иран расширяет производство ракет

Последние спутниковые снимки Reuters свидетельствуют о значительном расширении двух ключевых ракетных объектов в Иране, что, по оценкам американских исследователей, направлено на увеличение производства ракет. Это подтверждают три высокопоставленных иранских чиновника.

Спутниковые фотографии показывают, что Иран расширяет производство ракет.
На спутниковом снимке видны возможные стенды для испытаний ракетных двигателей в Иране. Фото: Planet Labs

Расширение началось после соглашения в октябре 2022 года, согласно которому Иран согласился поставлять ракеты России для войны против Украины.

По словам официальных лиц США, Тегеран также снабжает ракеты йеменским повстанцам-хуситам и ливанской милиции Хезболла, оба члена поддерживаемой Ираном Оси сопротивления против Израиля.

Снимки, сделанные компанией Planet Labs, показывают более 30 новых построек на военной базе Модаррес и ракетном комплексе Ходжир, расположенных вблизи Тегерана.

Спутниковые фотографии показывают, что Иран расширяет производство ракет.
Спутниковые снимки. Фото: Planet Labs


"Изображения, пересмотренные Reuters, показывают, что многие сооружения окружены крупными грунтовыми бермами. Такие земляные работы связаны с производством ракет и предназначены для того, чтобы остановить взрыв в одном здании от детонации легковоспламеняющихся материалов в соседних структурах", — сказал представитель Миддлберийского института международных исследований в Монтерее Джеффри Льюис.

Он добавил, что расширение в Ходжире началось в августе прошлого года, а в Модарресе — в октябре.

Эксперты отмечают, что у Ирана самый большой ракетный арсенал на Ближнем Востоке, который насчитывает более 3000 ракет, в том числе модели для обычных и ядерных боеголовок. Трое иранских чиновников, пожелавших остаться анонимными, подтвердили, что расширение Модарреса и Ходжира направлено на увеличение производства обычных баллистических ракет.
"Почему бы и нет?" , — сказал один чиновник.

Второй чиновник добавил, что новые здания также позволят удвоить производство беспилотников. Эти беспилотники и ракетные компоненты будут проданы России, беспилотники – хуситам, а ракеты — Хезболли.

"Мы знаем, что Россия охотится за недорогими ракетными возможностями, и она пошла на Иран и Северную Корею", — сказал Льюис.

Москва и Пхеньян отрицают передачу северокорейских ракет России. Офис директора национальной разведки США и представитель Совета национальной безопасности отказались комментировать анализ исследователей. Соединенные Штаты ввели санкции по ограничению производства и экспорта иранских ракет и беспилотников.

"В феврале агентство Reuters сообщило, что Иран отправил в Россию баллистические ракеты "земля-земля" для использования против Украины. Иран возразил это, а Вашингтон не подтвердил передачу, но предположил, что Тегеран планирует предоставить ракеты Москве", — говорится в сообщении.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин отдал приказ о производстве и развертывании ядерных ракет малой, а также средней дальности. Вероятно, таким образом он пытается влиять на решение Запада, в частности, по военной помощи Украине.

Также глава СНБО Александр Литвиненко подчеркнул, что Путин может применить тактическое ядерное оружие . Это произойдет, если войска захватчиков начнут терпеть поражение в Украине.

Иран Израиль война ракеты война в Украине производство Россия

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