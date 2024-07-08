Иран увеличивает производство ракет для России - спутниковые снимки

Иранская ракета Zolfaghar. Фото: иллюстративное, Википедия

Иран значительно расширяет свои ракетные объекты, как свидетельствуют спутниковые снимки от Reuters с целью увеличения производства ракет и беспилотников. Это расширение включает в себя строительство новых зданий на базах Модаррес и Ходжир, что позволит поставлять оружие России, йеменским повстанцам-хуситам и ливанской милиции Хезболла.

Об этом сообщило издание Reuters в понедельник, 8 июля.

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Иран расширяет производство ракет

Последние спутниковые снимки Reuters свидетельствуют о значительном расширении двух ключевых ракетных объектов в Иране, что, по оценкам американских исследователей, направлено на увеличение производства ракет. Это подтверждают три высокопоставленных иранских чиновника.

На спутниковом снимке видны возможные стенды для испытаний ракетных двигателей в Иране. Фото: Planet Labs

Расширение началось после соглашения в октябре 2022 года, согласно которому Иран согласился поставлять ракеты России для войны против Украины.

По словам официальных лиц США, Тегеран также снабжает ракеты йеменским повстанцам-хуситам и ливанской милиции Хезболла, оба члена поддерживаемой Ираном Оси сопротивления против Израиля.

Снимки, сделанные компанией Planet Labs, показывают более 30 новых построек на военной базе Модаррес и ракетном комплексе Ходжир, расположенных вблизи Тегерана.

Спутниковые снимки. Фото: Planet Labs



"Изображения, пересмотренные Reuters, показывают, что многие сооружения окружены крупными грунтовыми бермами. Такие земляные работы связаны с производством ракет и предназначены для того, чтобы остановить взрыв в одном здании от детонации легковоспламеняющихся материалов в соседних структурах", — сказал представитель Миддлберийского института международных исследований в Монтерее Джеффри Льюис.

Он добавил, что расширение в Ходжире началось в августе прошлого года, а в Модарресе — в октябре.

Эксперты отмечают, что у Ирана самый большой ракетный арсенал на Ближнем Востоке, который насчитывает более 3000 ракет, в том числе модели для обычных и ядерных боеголовок. Трое иранских чиновников, пожелавших остаться анонимными, подтвердили, что расширение Модарреса и Ходжира направлено на увеличение производства обычных баллистических ракет.

"Почему бы и нет?" , — сказал один чиновник.

Второй чиновник добавил, что новые здания также позволят удвоить производство беспилотников. Эти беспилотники и ракетные компоненты будут проданы России, беспилотники – хуситам, а ракеты — Хезболли.

"Мы знаем, что Россия охотится за недорогими ракетными возможностями, и она пошла на Иран и Северную Корею", — сказал Льюис.

Москва и Пхеньян отрицают передачу северокорейских ракет России. Офис директора национальной разведки США и представитель Совета национальной безопасности отказались комментировать анализ исследователей. Соединенные Штаты ввели санкции по ограничению производства и экспорта иранских ракет и беспилотников.

"В феврале агентство Reuters сообщило, что Иран отправил в Россию баллистические ракеты "земля-земля" для использования против Украины. Иран возразил это, а Вашингтон не подтвердил передачу, но предположил, что Тегеран планирует предоставить ракеты Москве", — говорится в сообщении.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин отдал приказ о производстве и развертывании ядерных ракет малой, а также средней дальности. Вероятно, таким образом он пытается влиять на решение Запада, в частности, по военной помощи Украине.

Также глава СНБО Александр Литвиненко подчеркнул, что Путин может применить тактическое ядерное оружие . Это произойдет, если войска захватчиков начнут терпеть поражение в Украине.