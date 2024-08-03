В российских тюрьмах продолжают оставаться десятки иностранцев

Россия продолжает удерживать за решеткой десятки иностранцев
Россия освободила 16 человек в обмен на восемь заключенных из западных стран, однако десятки других иностранцев все еще остаются за решеткой в РФ. Многие из них имеют немецкое гражданство.
Об этом пишет немецкое издание Der Tagesspiegel .
В российских тюрьмах остается "двухзначное число" немцев
По данным Федерального министерства иностранных дел Германии, в российских тюрьмах сегодня находятся, в частности, и немецкие граждане, количество которых соответствует "небольшому двузначному числу". Однако в ведомстве не уточнили, в чем именно Россия обвиняет граждан Германии.
По информации издания, в течение последних двух лет российские власти отказываются предоставить гражданам, имеющим двойное, российское и немецкое, гражданство, прямой консульский доступ в форме посещения в тюрьме.
"Власти РФ обращаются с лицами, имеющими российское и другое гражданства, исключительно как с гражданами России", — добавили в МИД ФРГ.
В министерстве подчеркивают, что в каждом отдельном случае прилагают активные усилия, чтобы обеспечить доступ консула к гражданам ФРГ.
"Можно ли этим лицам надеяться на то, что и они примут участие в одном из будущих обменов? Совершенно неясно", — пишет Der Tagesspiegel.
Сколько в России незаконно осужденных — данные ООН
По данным ООН, сотни людей в России удерживают в тюрьмах по ложным или политически мотивированным обвинениям. По оценке экспертов Совета ООН по правам человека в Женеве, количество таких заключенных составляет от 700 до 1372 человек.
В июне агентство Reuters передало со ссылкой на данные правительства США, что среди заключенных российских тюрем — по меньшей мере "дюжина" американских граждан.
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